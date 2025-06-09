Виїзд чоловіків за кордон у відпустку: як заброньовані працівники можуть поїхати з України - роз’яснили у Мін’юсті
Київ • УНН
Мін'юст роз'яснив правила виїзду за кордон для заброньованих працівників, наголошуючи на відсутності чіткої процедури для відпусток. Рішення приймає прикордонник.
Під час воєнного стану виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років обмежено. Виняток становлять окремі категорії осіб, серед яких — заброньовані працівники.
УНН із посиланням на Мін’юст дає детальне роз’яснення, хто може перетинати державний кордон.
Деталі
У правилах перетинання державного кордону громадянами України зазначено, що військовозобов’язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації мають право перетинати державний кордон.
Серед них - заброньовані працівники. Такі особи перебувають на спеціальному військовому обліку. Попри це у Правилах зазначено лише про порядок перетину державного кордону заброньованого працівника у відрядження. Щодо можливості перетину кордону під час відпустки — чіткого нормативно-правового регулювання немає.
Дізнатися про порядок перетину кордону для цієї категорії осіб можна виключно з роз’яснень Державної прикордонної служби України.
Водночас деякі державні службовці, наприклад, члени Кабінету Міністрів України, заступники міністрів, судді, прокурори, керівники державних органів, депутати місцевих рад, а також інші особи, визначені у ст. 2-14 Правил не можуть перетинати державний кордон з метою відпустки.
Які документи потрібні для тимчасового виїзду:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- паперовий військово-обліковий документ або електронний варіант в додатку Резерв+(повинен містити позначку про бронювання та внесений до системи “Оберіг”);
- витяг з наказу про відпустку або його копія (має містити інформацію про країну виїзду, термін перебування, посаду працівника тощо);
- інші документи для підтвердження мети поїздки.
Важливо: працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку.
Доповнення
Оскільки Правила часто змінюються і наразі не передбачають чіткої процедури виїзду за кордон у відпустку для заброньованих працівників, остаточне рішення приймається індивідуально — на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю.
Раніше УНН писав, що заброньовані чоловіки мають можливість виїжджати за кордон у службове відрядження та у відпустку.