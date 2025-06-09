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Виїзд чоловіків за кордон у відпустку: як заброньовані працівники можуть поїхати з України - роз’яснили у Мін’юсті

Київ • УНН

 • 1280 перегляди

Мін'юст роз'яснив правила виїзду за кордон для заброньованих працівників, наголошуючи на відсутності чіткої процедури для відпусток. Рішення приймає прикордонник.

Виїзд чоловіків за кордон у відпустку: як заброньовані працівники можуть поїхати з України - роз’яснили у Мін’юсті

Під час воєнного стану виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років обмежено. Виняток становлять окремі категорії осіб, серед яких — заброньовані працівники.

УНН із посиланням на Мін’юст дає детальне роз’яснення, хто може перетинати державний кордон.

Деталі

У правилах перетинання державного кордону громадянами України зазначено, що військовозобов’язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації мають право перетинати державний кордон.

Серед них - заброньовані працівники. Такі особи перебувають на спеціальному військовому обліку. Попри це у Правилах зазначено лише про порядок перетину державного кордону заброньованого працівника у відрядження. Щодо можливості перетину кордону під час відпустки — чіткого нормативно-правового регулювання немає.

Дізнатися про порядок перетину кордону для цієї категорії осіб можна виключно з роз’яснень Державної прикордонної служби України.

Водночас деякі державні службовці, наприклад, члени Кабінету Міністрів України, заступники міністрів, судді, прокурори, керівники державних органів, депутати місцевих рад, а також інші особи, визначені у ст. 2-14 Правил не можуть перетинати державний кордон з метою відпустки.

Які документи потрібні для тимчасового виїзду:

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
    • паперовий військово-обліковий документ або електронний варіант в додатку Резерв+(повинен містити позначку про бронювання та внесений до системи “Оберіг”);
      • витяг з наказу про відпустку або його копія (має містити інформацію про країну виїзду, термін перебування, посаду працівника тощо);
        • інші документи для підтвердження мети поїздки.

          Важливо: працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку.

          Доповнення

          Оскільки Правила часто змінюються і наразі не передбачають чіткої процедури виїзду за кордон у відпустку для заброньованих працівників, остаточне рішення приймається індивідуально — на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю.

          Раніше УНН писав, що заброньовані чоловіки мають можливість виїжджати за кордон у службове відрядження та у відпустку.

          Яна Соколівська

          Яна Соколівська

          СуспільствоПолітикаНаші за кордоном
          Міністерство юстиції України
          Державна прикордонна служба України
          Україна
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