Виїзд чоловіків за кордон у відпустку: як заброньовані працівники можуть поїхати з України - роз’яснили у Мін’юсті

Під час воєнного стану виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років обмежено. Виняток становлять окремі категорії осіб, серед яких — заброньовані працівники.

УНН із посиланням на Мін’юст дає детальне роз’яснення, хто може перетинати державний кордон.

Деталі

У правилах перетинання державного кордону громадянами України зазначено, що військовозобов’язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації мають право перетинати державний кордон.

Серед них - заброньовані працівники. Такі особи перебувають на спеціальному військовому обліку. Попри це у Правилах зазначено лише про порядок перетину державного кордону заброньованого працівника у відрядження. Щодо можливості перетину кордону під час відпустки — чіткого нормативно-правового регулювання немає.

Дізнатися про порядок перетину кордону для цієї категорії осіб можна виключно з роз’яснень Державної прикордонної служби України.

Водночас деякі державні службовці, наприклад, члени Кабінету Міністрів України, заступники міністрів, судді, прокурори, керівники державних органів, депутати місцевих рад, а також інші особи, визначені у ст. 2-14 Правил не можуть перетинати державний кордон з метою відпустки.

Які документи потрібні для тимчасового виїзду:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

паперовий військово-обліковий документ або електронний варіант в додатку Резерв+(повинен містити позначку про бронювання та внесений до системи “Оберіг”);

витяг з наказу про відпустку або його копія (має містити інформацію про країну виїзду, термін перебування, посаду працівника тощо);

інші документи для підтвердження мети поїздки.

Важливо: працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку.

Доповнення

Оскільки Правила часто змінюються і наразі не передбачають чіткої процедури виїзду за кордон у відпустку для заброньованих працівників, остаточне рішення приймається індивідуально — на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю.

Раніше УНН писав, що заброньовані чоловіки мають можливість виїжджати за кордон у службове відрядження та у відпустку.