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Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
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Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон у відпустку: для кого є винятки

Київ • УНН

 • 2172 перегляди

Заброньовані чоловіки мають право виїжджати за кордон у відпустку та у службове відрядження. Виняток становлять держслужбовці, для них перетин кордону можливий лише у відрядження.

Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон у відпустку: для кого є винятки

Заброньовані чоловіки мають можливість виїжджати за кордон у службове відрядження та у відпустку. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, та пояснив для кого діють винятки, передає УНН.

Можливість є в тих хто заброньований перетнути кордон на виїзд з України, як у службове відрядження, так й у відпустку

- сказав Демченко.

Демченко пояснив, що у відпустку не можуть виїхати заброньовані громадяни України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, якщо вони перебувають на певних посадах держслужби.

Якщо від тієї структури, де вони працюють була надана інформація до Державної прикордонної служби про те, що вони перебувають на відповідних державних посадах, то для них перетин кордону можливий лише у службове відрядження. Ті хто не перебувають на таких (державних - ред.) посадах можуть перетнути кордон й у відпустку із зазначенням в документах про те, що та структура за якою заброньований чоловік надає таку можливість людині провести відпустку за кордоном

 - розповів Демченко.

Веніславський: у ВР розглядають можливість підвищити вікову межу для виїзду чоловіків за кордон до 23-24 років29.05.25, 13:49 • 44283 перегляди

Доповнення

Демченко заявляв, що близько 45 тис. осіб – це ті кого вийшло затримати під час незаконного перетину кордону, а не усі хто нелегально покинув Україну.

За кордоном зросла кількість українських мігрантів. З початку 2025 року виїхало близько 100 тис. українців. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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