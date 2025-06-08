Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон у відпустку: для кого є винятки

Заброньовані чоловіки мають можливість виїжджати за кордон у службове відрядження та у відпустку. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, та пояснив для кого діють винятки, передає УНН.

Можливість є в тих хто заброньований перетнути кордон на виїзд з України, як у службове відрядження, так й у відпустку

Демченко пояснив, що у відпустку не можуть виїхати заброньовані громадяни України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, якщо вони перебувають на певних посадах держслужби.

Якщо від тієї структури, де вони працюють була надана інформація до Державної прикордонної служби про те, що вони перебувають на відповідних державних посадах, то для них перетин кордону можливий лише у службове відрядження. Ті хто не перебувають на таких (державних - ред.) посадах можуть перетнути кордон й у відпустку із зазначенням в документах про те, що та структура за якою заброньований чоловік надає таку можливість людині провести відпустку за кордоном