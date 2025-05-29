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Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський
10:11 • 13722 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

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Веніславський: у ВР розглядають можливість підвищити вікову межу для виїзду чоловіків за кордон до 23-24 років

Київ • УНН

 • 1668 перегляди

У Верховній Раді обговорюють можливість збільшення вікової межі для виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон до 23-24 років. Це дозволить молодим українцям, які навчаються за кордоном, відвідувати Україну.

Веніславський: у ВР розглядають можливість підвищити вікову межу для виїзду чоловіків за кордон до 23-24 років

У Верховній Раді розглядають питання можливості підвищити до 23-24 років вікової межі для дозволу на виїзд військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу у четвер, передає кореспондент УНН.

Є ідея, щоб десь до 23-24 років не обмежувати громадян України в пересуванні, щоб ті молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїздити в Україну, спілкуватися з рідними, а не були змушені залишатися за кордоном

- розповів Веніславський.

Деталі

Він додав, що це питання дуже складне, оскільки важко визначити межу, за скою молода людина зможе виїздити за кордон.

"Це питання дуже сенсативне, бо важко визначити вікову межу, за якою молода людина може виїжджати або не може виїжджати. Ми це питання обговорюємо, воно, безперечно, є болючим, і його необхідно вирішувати", - зазначив Веніславський.

Він також висловив сподівання, що відповідні законодавчі ініціативи з’являться у Верховній Раді, і тоді цю ситуацію можна буде вирішити.

Доповнення

Веніславський повідомив, що в Україні серед обмежено придатних до військової служби громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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