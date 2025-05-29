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Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский
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Вениславский: в ВР рассматривают возможность повысить возрастной предел для выезда мужчин за границу до 23-24 лет

Киев • УНН

 • 1356 просмотра

В Верховной Раде обсуждают возможность увеличения возрастной границы для выезда военнообязанных мужчин за границу до 23-24 лет. Это позволит молодым украинцам, обучающимся за границей, посещать Украину.

Вениславский: в ВР рассматривают возможность повысить возрастной предел для выезда мужчин за границу до 23-24 лет

В Верховной Раде рассматривают вопрос возможности повысить до 23-24 лет возрастной предел для разрешения на выезд военнообязанных мужчин за границу. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга в четверг, передает корреспондент УНН.

Есть идея, чтобы где-то до 23-24 лет не ограничивать граждан Украины в передвижении, чтобы те молодые украинцы, которые учатся за границей, имели возможность приезжать в Украину, общаться с родными, а не были вынуждены оставаться за границей

- рассказал Вениславский.

Детали

Он добавил, что этот вопрос очень сложный, поскольку трудно определить границу, за которой молодой человек сможет выезжать за границу.

"Этот вопрос очень сенсативный, потому что трудно определить возрастной предел, по которому молодой человек может выезжать или не может выезжать. Мы этот вопрос обсуждаем, он, бесспорно, болезненный, и его необходимо решать", - отметил Вениславский.

Он также выразил надежду, что соответствующие законодательные инициативы появятся в Верховной Раде, и тогда эту ситуацию можно будет решить.

Дополнение

Вениславский сообщил, что в Украине среди ограниченно годных к военной службе граждан, которые повторно проходят ВВК, 99% признаются годными.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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