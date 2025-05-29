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Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський
10:11 • 3562 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

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Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

Київ • УНН

 • 3398 перегляди

Після повторного проходження ВЛК, 99% раніше обмежено придатних українців визнаються придатними до служби. Близько половини придатні без застережень, решта – з обмеженнями.

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

В Україні серед обмежено придатних до військової служби громадян, які повторно проходять військово-лікарську комісію (ВЛК), 99 % визнаються придатними. Про це в прямому ефірі повідомив член комітету Верховної ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє УНН.

Деталі

В результаті повторного проходження ВЛК, щодо пропорції між тими, які визнаються придатними і тими, які визнаються непридатними до військової служби, то практично всі, 99 %, визнаються придатними до військової служби

- повідомив Веніславський.

Він додав, що половина тих, хто повторно пройшов ВЛК, визнана придатною без застережень, друга половина придатна для служби в тилових частинах.

На даний момент 50 % тих, хто пройшов повторно ВЛК, визнані придатними до військової служби без будь-яких застережень, а десь біля половини придатні до військової служби з певними застереженнями, тобто в тилових частинах забезпечення

- розповів нардеп.

Веніславський також додав, що скарг щодо можливих порушень з боку ВЛК дуже мало.

Скарг на те, що якісь порушення тих нормативних підстав щодо визнання придатним чи непридатним дуже мала кількість

- підкреслив він. 

Доповнення

Військовозобов'язані, визнані обмежено придатними до 4 травня, повинні пройти повторний ВЛК. Тих, хто не з’явиться до 5 червня, поліція доставить до ТЦК примусово. 

Павло Зінченко

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