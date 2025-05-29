Среди граждан, которые повторно проходят ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

В Украине среди ограниченно годных к военной службе граждан, которые повторно проходят военно-врачебную комиссию (ВВК), 99% признаются годными. Об этом в прямом эфире сообщил член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает УНН.

Детали

В результате повторного прохождения ВВК, относительно пропорции между теми, которые признаются годными и теми, которые признаются негодными к военной службе, то практически все, 99%, признаются годными к военной службе - сообщил Вениславский.

Он добавил, что половина тех, кто повторно прошел ВВК, признана годной без оговорок, вторая половина пригодна для службы в тыловых частях.

На данный момент 50% тех, кто прошел повторно ВВК, признаны годными к военной службе без каких-либо оговорок, а где-то около половины пригодны к военной службе с определенными оговорками, то есть в тыловых частях обеспечения - рассказал нардеп.

Вениславский также добавил, что жалоб относительно возможных нарушений со стороны ВВК очень мало.

Жалоб на то, что какие-то нарушения тех нормативных оснований относительно признания годным или негодным очень малое количество - подчеркнул он.

Дополнение

Военнообязанные, признанные ограниченно годными до 4 мая, должны пройти повторный ВВК. Тех, кто не явится до 5 июня, полиция доставит в ТЦК принудительно.