Среди граждан, которые повторно проходят ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский
Киев • УНН
После повторного прохождения ВВК, 99% ранее ограниченно годных украинцев признаются годными к службе. Около половины годны без оговорок, остальные – с ограничениями.
В Украине среди ограниченно годных к военной службе граждан, которые повторно проходят военно-врачебную комиссию (ВВК), 99% признаются годными. Об этом в прямом эфире сообщил член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает УНН.
Детали
В результате повторного прохождения ВВК, относительно пропорции между теми, которые признаются годными и теми, которые признаются негодными к военной службе, то практически все, 99%, признаются годными к военной службе
Он добавил, что половина тех, кто повторно прошел ВВК, признана годной без оговорок, вторая половина пригодна для службы в тыловых частях.
На данный момент 50% тех, кто прошел повторно ВВК, признаны годными к военной службе без каких-либо оговорок, а где-то около половины пригодны к военной службе с определенными оговорками, то есть в тыловых частях обеспечения
Вениславский также добавил, что жалоб относительно возможных нарушений со стороны ВВК очень мало.
Жалоб на то, что какие-то нарушения тех нормативных оснований относительно признания годным или негодным очень малое количество
Дополнение
Военнообязанные, признанные ограниченно годными до 4 мая, должны пройти повторный ВВК. Тех, кто не явится до 5 июня, полиция доставит в ТЦК принудительно.