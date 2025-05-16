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Обмежено придатні українці мають повторно пройти ВЛК: поліція примусово доставлятиме до ТЦК тих, хто не з'явиться

Київ • УНН

 • 2400 перегляди

Військовозобов'язані, визнані обмежено придатними до 4 травня, повинні пройти повторний ВЛК. Тих, хто не з’явиться до 5 червня, поліція доставить до ТЦК примусово.

Обмежено придатні українці мають повторно пройти ВЛК: поліція примусово доставлятиме до ТЦК тих, хто не з'явиться

Військовозобов'язаним громадянам, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Тих, хто до 5 червня не з’явиться на ВЛК, поліція розшукає і доставить до ТЦК примусово, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Хто зобов'язаний пройти повторну ВЛК

Громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які за результатами попередніх медичних оглядів були визнані обмежено придатними до військової служби.

Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги.

Механізм проходження повторної ВЛК

  • Військовозобов'язані можуть самостійно отримати направлення на проходження ВЛК від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
    • Також передбачена можливість самостійного отримання направлення на ВЛК через електронну систему Резерв+.

      З отриманим направленням необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП. Це може бути ВЛК при ТЦК та СП, військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я. При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, медичну документацію (за наявності), результати попередніх медичних обстежень.

      Лікарі-спеціалісти проведуть повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби за оновленими вимогами. За результатами огляду буде надано новий висновок ВЛК щодо придатності або непридатності до військової служби.

      Міноборони планує до кінця року зробити всі типи відстрочок доступними у Резерв+ 15.05.25, 19:09 • 4908 переглядiв

      Наслідки у разі невиконання вимог закону 

      У разі невиконання громадянами обов’язку, встановленого законом щодо повторного проходження медичного огляду цією категорією військовозобов'язаних:

      • ТЦК та СП подаватимуть відповідні звернення до Національної поліції України щодо вчинення військовозобов'язаними адміністративного правопорушення шляхом електронної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України; 
        • працівники поліції на підставі звернень ТЦК та СП будуть здійснювати адміністративні затримання та доставлення військовозобов’язаних громадян до найближчих районних (міських) ТЦК та СП; 
          • доставлені громадяни підлягатимуть притягненню до адміністративної відповідальності та одночасно будуть направлятися для проходження медичного огляду, зокрема і після визначеного законом терміну проходження медичного огляду.

            Нагадаємо, що порушення військовозобов'язаними порядку військового обліку в особливий період тягне за собою адміністративну відповідальність відповідно до ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

            Міністерство оборони України закликає військовозобов'язаних з обмеженою придатністю відповідально поставитися до цієї вимоги та своєчасно пройти повторний медичний огляд.

            Відстрочка по ВЛК та дані про інвалідність: в Резерв+ розпочато бета-тестування нових функцій05.05.25, 16:04 • 6770 переглядiв

            Антоніна Туманова

            Антоніна Туманова

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