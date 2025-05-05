Відстрочка по ВЛК та дані про інвалідність: в Резерв+ з'являться нові функції

У Резерв+ додадуть функцію відстрочки за постановою ВЛК, відображення даних про інвалідність та причини порушення обліку. Це спростить процес оновлення даних для військовозобов'язаних. Про це про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, пише УНН.

Запускаємо нові послуги в Резерв+. Долучайтесь до бета-тестування, щоб зробити їх ще зручнішими - йдеться у повідомленні.

Серед нових функцій:

1. Відстрочка за постановою ВЛК.

2. Відстрочка для батьків неповнолітньої дитини, якщо один із подружжя на службі.

3. Відображення даних про інвалідність.

4. Відображення причин порушення військового обліку.

Щоб долучитись до тестування, заповніть цю форму: https://bit.ly/3Z5HsCL

Резерв+ відтепер надсилатиме сповіщення, якщо військовозобовʼязаний перебуває в розшуку ТЦК - Міноборони