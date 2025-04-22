Резерв+ відтепер надсилатиме сповіщення, якщо військовозобовʼязаний перебуває в розшуку ТЦК - Міноборони

Мобільний застосунок "Резерв+" буде відтепер буде надсилати push-сповіщення військовозобовʼязаним, якщо їх розшукує ТЦК або вони зняті з такого розшуку. Про це з повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко, пише УНН.

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За її словами, нова версія Резерв+ із сповіщеннями вже доступна для користувачів.

Резерв+ надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього. Щоб ви не дізнались про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні - зазначила Черногоренко.

Також заступниця глави Міноборони наголосила, що такі кроки - це "про повагу до людей, прозорість дій держави".

Нагадаємо

Як раніше писав УНН понад 17 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку 2025 року. В середньому, щомісяця з’являються 4,7 тисячі нових штрафів ТЦК. Найбільше проваджень через борги за порушення військового обліку відкривають у Києві, на Дніпропетровщині та Сумщині. На Одещині виявили рекордсмена з 7 провадженнями на одну людину.