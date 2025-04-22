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Резерв+ теперь будет отправлять уведомления, если военнообязанный находится в розыске ТЦК - Минобороны

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Минобороны сообщило, что в приложении Резерв+ появится функция уведомлений о пребывании военнообязанного в розыске ТЦК. Push-уведомления будут поступать сразу после внесения изменений.

Резерв+ теперь будет отправлять уведомления, если военнообязанный находится в розыске ТЦК - Минобороны

Мобильное приложение "Резерв+" отныне будет присылать push-уведомления военнообязанным, если их разыскивает ТЦК или они сняты с такого розыска. Об этом из сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет УНН.

Детали

По ее словам, новая версия Резерв+ с уведомлениями уже доступна для пользователей.

Резерв+ будет присылать push-уведомления, если вас подали в розыск или сняли с него. Чтобы вы не узнали о своем статусе неожиданно на блокпосте или на границе

- отметила Черногоренко.

Также заместитель главы Минобороны отметила, что такие шаги - это "об уважении к людям, прозрачности действий государства".

Напомним

Как ранее писал УНН более 17 тысяч производств за нарушение правил военного учета было открыто с начала 2025 года. В среднем, ежемесячно появляются 4,7 тысячи новых штрафов ТЦК. Больше всего производств из-за долгов за нарушение военного учета открывают в Киеве, на Днепропетровщине и Сумщине. В Одесской области обнаружили рекордсмена с 7 производствами на одного человека.

Ольга Розгон

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