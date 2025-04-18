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Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку
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Де найбільше проваджень за штрафи ТЦК у 2025 році: топ-регіони

Київ • УНН

 • 2920 перегляди

З початку 2025 року відкрито понад 17 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку, але закрито лише 16%. Найбільше справ у Києві, Дніпропетровській та Сумській областях.

Де найбільше проваджень за штрафи ТЦК у 2025 році: топ-регіони

Понад 17 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку 2025 року. В середньому, щомісяця з’являються 4,7 тисячі нових штрафів ТЦК. Найбільше проваджень через борги за порушення військового обліку відкривають у Києві, на Дніпропетровщині та Сумщині. На Одещині виявили рекордсмена з 7 провадженнями на одну людину. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.

17 007 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку — тобто через протерміновані та несплачені штрафи від ТЦК — було відкрито від початку цього року. З них лише 16% було закрито — 2 779 боргів. Щомісяця відкривалося, в середньому, по 4,7 тисячі нових проваджень

- йдеться у повідомленні.

Загалом за три роки від початку повномасштабної накопичилось 28 960 протермінованих боргів через порушення правил військового обліку. Втім варто зауважити, що за весь час таких проваджень було більше, адже частка з них постійно закривається. З початку року провадження відкрили щодо 15 772 людей. Це майже дорівнює кількості самих проваджень — 17 007. Проте є й винятки: Приморський районний ТЦК м. Одеси відкрив 7 проваджень проти одного чоловіка — це наразі рекорд за кількістю справ, відкритих щодо однієї особи у 2025 році.

Найчастіше провадження відкривають щодо чоловіків віком 25–35 років — 43,8%. Це майже половина всіх справ. Ще майже 39% — на чоловіків у віці 36–45 років. Водночас лише 22 провадження (0,1%) відкрито щодо жінок.

Найбільше справ від початку року відкрили в Києві — 1 992 провадження. Наслідує Дніпропетровщина — 1 946 та Сумщина — 1 722 провадження.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, за яким військовозабовязані зможуть отримати знижку 50% при добровільній сплаті штрафу за адміністративні провадження за порушення військового обліку.

Ольга Розгон

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