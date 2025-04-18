Де найбільше проваджень за штрафи ТЦК у 2025 році: топ-регіони
Київ • УНН
З початку 2025 року відкрито понад 17 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку, але закрито лише 16%. Найбільше справ у Києві, Дніпропетровській та Сумській областях.
Понад 17 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку 2025 року. В середньому, щомісяця з’являються 4,7 тисячі нових штрафів ТЦК. Найбільше проваджень через борги за порушення військового обліку відкривають у Києві, на Дніпропетровщині та Сумщині. На Одещині виявили рекордсмена з 7 провадженнями на одну людину. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.
17 007 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку — тобто через протерміновані та несплачені штрафи від ТЦК — було відкрито від початку цього року. З них лише 16% було закрито — 2 779 боргів. Щомісяця відкривалося, в середньому, по 4,7 тисячі нових проваджень
Загалом за три роки від початку повномасштабної накопичилось 28 960 протермінованих боргів через порушення правил військового обліку. Втім варто зауважити, що за весь час таких проваджень було більше, адже частка з них постійно закривається. З початку року провадження відкрили щодо 15 772 людей. Це майже дорівнює кількості самих проваджень — 17 007. Проте є й винятки: Приморський районний ТЦК м. Одеси відкрив 7 проваджень проти одного чоловіка — це наразі рекорд за кількістю справ, відкритих щодо однієї особи у 2025 році.
Найчастіше провадження відкривають щодо чоловіків віком 25–35 років — 43,8%. Це майже половина всіх справ. Ще майже 39% — на чоловіків у віці 36–45 років. Водночас лише 22 провадження (0,1%) відкрито щодо жінок.
Найбільше справ від початку року відкрили в Києві — 1 992 провадження. Наслідує Дніпропетровщина — 1 946 та Сумщина — 1 722 провадження.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, за яким військовозабовязані зможуть отримати знижку 50% при добровільній сплаті штрафу за адміністративні провадження за порушення військового обліку.