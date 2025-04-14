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Financial Times

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The Guardian

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Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Зеленський підписав закон

Київ • УНН

 • 9828 перегляди

Військовозобов'язані зможуть сплатити штраф від ТЦК зі знижкою 50% онлайн. Також, чоловіки, які добровільно йдуть на службу у ЗСУ, можуть розраховувати на закриття попередніх проваджень.

Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, за яким військовозабовязані зможуть отримати знижку 50% при добровільній сплаті штрафу за адміністративні провадження за порушення військового обліку. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко передає УНН.

Деталі

За словами посадовиці, військовозабовязані зможуть оплатити штраф від ТЦК не тільки зі знижкою у 50%, а і зробити це у декілька кліків у "Резерв+". Таке оновлення додатку за її словами очікується вже влітку.

Президент підписав законопроєкт №12093! Дякую за підтримку. Військовослужбовці, які стали на захист країни й не встигли оновити свої дані - звільняються від сплати штрафів. Це справедливо. А для цивільних зʼявиться зручна можливість сплатити штраф зі знижкою 50% у "Резерв+". Команда вже над цим працює. Очікуйте влітку 

- повідомила Черногоренко.

Додатково

Законопроєкт №12093 пропонує знижку у розмірі в 50% у тому випадку, якщо порушник добровільно сплачує штрафи від ТЦК. Також, документ передбачає, що чоловіки, які добровільно йдуть на службу у ЗСУ також можуть розроховувати на закриття попередніх адміністративних проваджень за порушення військового обліку.

Раніше УНН писав, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12093, який пропонує надавати громадянам 50% знижки при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних. Сплата штрафу не звільняє людину від можливої мобілізації. Якщо впродовж 20 днів він не сплатить штраф зі знижкою, доведеться оплачувати повну суму. Нові правила зроблять процес прозорішим і дозволять вирішувати питання без зайвої бюрократії. Альтернативний шлях із візитом до ТЦК і написанням заяви про порушення також залишається.

Альона Уткіна

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