Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, за яким військовозабовязані зможуть отримати знижку 50% при добровільній сплаті штрафу за адміністративні провадження за порушення військового обліку. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко передає УНН.

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За словами посадовиці, військовозабовязані зможуть оплатити штраф від ТЦК не тільки зі знижкою у 50%, а і зробити це у декілька кліків у "Резерв+". Таке оновлення додатку за її словами очікується вже влітку.

Президент підписав законопроєкт №12093! Дякую за підтримку. Військовослужбовці, які стали на захист країни й не встигли оновити свої дані - звільняються від сплати штрафів. Це справедливо. А для цивільних зʼявиться зручна можливість сплатити штраф зі знижкою 50% у "Резерв+". Команда вже над цим працює. Очікуйте влітку - повідомила Черногоренко.

Додатково

Законопроєкт №12093 пропонує знижку у розмірі в 50% у тому випадку, якщо порушник добровільно сплачує штрафи від ТЦК. Також, документ передбачає, що чоловіки, які добровільно йдуть на службу у ЗСУ також можуть розроховувати на закриття попередніх адміністративних проваджень за порушення військового обліку.

Раніше УНН писав, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12093, який пропонує надавати громадянам 50% знижки при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних. Сплата штрафу не звільняє людину від можливої мобілізації. Якщо впродовж 20 днів він не сплатить штраф зі знижкою, доведеться оплачувати повну суму. Нові правила зроблять процес прозорішим і дозволять вирішувати питання без зайвої бюрократії. Альтернативний шлях із візитом до ТЦК і написанням заяви про порушення також залишається.