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Скидка в 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК: Зеленский подписал закон

Киев • УНН

 • 9806 просмотра

Военнообязанные смогут оплатить штраф от ТЦК со скидкой 50% онлайн. Также, мужчины, добровольно идущие на службу в ВСУ, могут рассчитывать на закрытие предыдущих производств.

Скидка в 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, по которому военнообязанные смогут получить скидку 50% при добровольной уплате штрафа за административные производства за нарушение военного учета. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко передает УНН.

Детали

По словам чиновницы, военнообязанные смогут оплатить штраф от ТЦК не только со скидкой в 50%, но и сделать это в несколько кликов в "Резерв+". Такое обновление приложения по ее словам ожидается уже летом.

Президент подписал законопроект №12093! Спасибо за поддержку. Военнослужащие, которые встали на защиту страны и не успели обновить свои данные - освобождаются от уплаты штрафов. Это справедливо. А для гражданских появится удобная возможность оплатить штраф со скидкой 50% в "Резерв+". Команда уже над этим работает. Ожидайте летом 

- сообщила Черногоренко.

Дополнительно

Законопроект №12093 предлагает скидку в размере в 50% в том случае, если нарушитель добровольно уплачивает штрафы от ТЦК. Также, документ предусматривает, что мужчины, которые добровольно идут на службу в ВСУ также могут рассчитывать на закрытие предыдущих административных производств за нарушение военного учета.

Ранее УНН писал, что Верховная Рада приняла законопроект №12093, который предлагает предоставлять гражданам 50% скидки при уплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных. Уплата штрафа не освобождает человека от возможной мобилизации. Если в течение 20 дней он не оплатит штраф со скидкой, придется оплачивать полную сумму. Новые правила сделают процесс более прозрачным и позволят решать вопросы без лишней бюрократии. Альтернативный путь с визитом в ТЦК и написанием заявления о нарушении также остается.

Алена Уткина

Алена Уткина

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