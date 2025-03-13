У Резерв+ з'явиться можливість сплати штраф за порушення військового обліку

У застосунку Резерв+ з'явиться можливість сплати штраф за порушення військового обліку із 50% знижкою. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко, передає УНН.

Законопроєкт №12093 ухвалений в цілому 240 депутатів проголосували "за". Тепер у Резерв+ з'явиться сервіс сплати штрафів за порушення військового обліку. Військовозобов’язані зможуть сплатити такий штраф зі знижкою 50% у застосунку Резерв+. А військовослужбовці, які теж мали порушення, повністю звільнятимуться від сплати. Сервіс повністю добровільний - написала Черногоренко.

За її словами, військовозобов’язаний зможе:

подати заяву в Резерв+ про те, що визнає порушення;

далі – отримати постанову про це порушення просто в застосунку;

сплатити штраф зі знижкою у 50%.

Сплата штрафу не звільняє людину від можливої мобілізації. Якщо впродовж 20 днів він не сплатить штраф зі знижкою, доведеться оплачувати повну суму. Нові правила зроблять процес прозорішим і дозволять вирішувати питання без зайвої бюрократії. Альтернативний шлях із візитом до ТЦК і написанням заяви про порушення також залишається - додала Черногоренко.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12093, який пропонує надавати громадянам 50% знижки при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних.