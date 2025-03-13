В Резерв+ появится возможность уплаты штрафа за нарушение воинского учета
Киев • УНН
Военнообязанные смогут оплатить штраф за нарушение воинского учета со скидкой 50% в приложении Резерв+. Уплата штрафа не освобождает от мобилизации.
В приложении Резерв+ появится возможность оплаты штрафа за нарушение военного учета с 50% скидкой. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает УНН.
Законопроект №12093 принят в целом, 240 депутатов проголосовали "за". Теперь в Резерв+ появится сервис оплаты штрафов за нарушение военного учета. Военнообязанные смогут оплатить такой штраф со скидкой 50% в приложении Резерв+. А военнослужащие, у которых тоже были нарушения, будут полностью освобождаться от уплаты. Сервис полностью добровольный
По ее словам, военнообязанный сможет:
- подать заявление в Резерв+ о том, что признает нарушение;
- далее – получить постановление об этом нарушении прямо в приложении;
- оплатить штраф со скидкой в 50%.
Уплата штрафа не освобождает человека от возможной мобилизации. Если в течение 20 дней он не оплатит штраф со скидкой, придется оплачивать полную сумму. Новые правила сделают процесс более прозрачным и позволят решать вопросы без лишней бюрократии. Альтернативный путь с визитом в ТЦК и написанием заявления о нарушении также остается
Напомним
Верховная Рада приняла законопроект №12093, который предлагает предоставлять гражданам 50% скидки при оплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных.