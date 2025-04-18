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Где больше всего производств по штрафам ТЦК в 2025 году: топ-регионы

Киев • УНН

 • 840 просмотра

С начала 2025 года открыто более 17 тысяч производств за нарушение правил воинского учета, но закрыто только 16%. Больше всего дел в Киеве, Днепропетровской и Сумской областях.

Где больше всего производств по штрафам ТЦК в 2025 году: топ-регионы

Более 17 тысяч производств за нарушение правил воинского учета было открыто с начала 2025 года. В среднем, ежемесячно появляются 4,7 тысячи новых штрафов ТЦК. Больше всего производств из-за долгов за нарушение воинского учета открывают в Киеве, в Днепропетровской и Сумской областях. В Одесской области обнаружили рекордсмена с 7 производствами на одного человека. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

17 007 исполнительных производств из-за нарушения правил воинского учета — то есть из-за просроченных и неуплаченных штрафов от ТЦК — было открыто с начала этого года. Из них только 16% было закрыто — 2 779 долгов. Ежемесячно открывалось, в среднем, по 4,7 тысячи новых производств

- говорится в сообщении.

Всего за три года с начала полномасштабной накопилось 28 960 просроченных долгов из-за нарушения правил воинского учета. Впрочем, стоит заметить, что за все время таких производств было больше, ведь часть из них постоянно закрывается. С начала года производство открыли в отношении 15 772 человек. Это почти равно количеству самих производств — 17 007. Однако есть и исключения: Приморский районный ТЦК г. Одессы открыл 7 производств против одного мужчины — это пока рекорд по количеству дел, открытых в отношении одного человека в 2025 году.

Чаще всего производства открывают в отношении мужчин в возрасте 25–35 лет — 43,8%. Это почти половина всех дел. Еще почти 39% — на мужчин в возрасте 36–45 лет. В то же время лишь 22 производства (0,1%) открыто в отношении женщин.

Больше всего дел с начала года открыли в Киеве — 1 992 производства. Следует Днепропетровщина — 1 946 и Сумщина — 1 722 производства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, по которому военнообязанные смогут получить скидку 50% при добровольной уплате штрафа за административные производства за нарушение воинского учета.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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