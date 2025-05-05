Отсрочка по ВВК и данные об инвалидности: в Резерв+ появятся новые функции

В Резерв+ добавят функцию отсрочки по постановлению ВВК, отображение данных об инвалидности и причины нарушения учета. Это упростит процесс обновления данных для военнообязанных. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, пишет УНН.

Запускаем новые услуги в Резерв+. Присоединяйтесь к бета-тестированию, чтобы сделать их еще более удобными - говорится в сообщении.

Среди новых функций:

1. Отсрочка по постановлению ВВК.

2. Отсрочка для родителей несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов на службе.

3. Отображение данных об инвалидности.

4. Отображение причин нарушения воинского учета.

Чтобы присоединиться к тестированию, заполните эту форму: https://bit.ly/3Z5HsCL

Резерв+ теперь будет отправлять уведомления, если военнообязанный находится в розыске ТЦК - Минобороны