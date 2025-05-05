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Отсрочка по ВВК и данные об инвалидности: в Резерв+ появятся новые функции

Киев • УНН

 • 2374 просмотра

В Резерв+ появятся новые функции, среди которых отсрочка по постановлению ВВК, для родителей несовершеннолетнего ребенка, отображение данных об инвалидности и причин нарушения учета.

Отсрочка по ВВК и данные об инвалидности: в Резерв+ появятся новые функции

В Резерв+ добавят функцию отсрочки по постановлению ВВК, отображение данных об инвалидности и причины нарушения учета. Это упростит процесс обновления данных для военнообязанных. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, пишет УНН.

Запускаем новые услуги в Резерв+. Присоединяйтесь к бета-тестированию, чтобы сделать их еще более удобными

- говорится в сообщении.

Среди новых функций:

1. Отсрочка по постановлению ВВК.

2. Отсрочка для родителей несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов на службе.

3. Отображение данных об инвалидности.

4. Отображение причин нарушения воинского учета.

Чтобы присоединиться к тестированию, заполните эту форму: https://bit.ly/3Z5HsCL

Резерв+ теперь будет отправлять уведомления, если военнообязанный находится в розыске ТЦК - Минобороны22.04.25, 19:39 • 50790 просмотров

Ольга Розгон

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