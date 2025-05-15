Міноборони планує до кінця року зробити всі типи відстрочок доступними у Резерв+
Київ • УНН
Міноборони планує до кінця 2025 року перевести в електронний формат всі типи відстрочок від мобілізації. Наразі в Резерв+ вже доступні відстрочки для п’яти категорій громадян.
У Міноборони планують зробити електронними всі типи відстрочки до кінця 2025 року. Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає УНН.
П'ять типів відстрочки від призову (вже доступні в "Резерв+" – ред.) Є амбітна ціль Міністерства оборони зробити електронними всі відстрочки до кінця року. 330 тис. користувачів вже мають відстрочки, які вони отримали через Резерв+
Доповнення
У мобільному додатку "Резерв+" запрацювали два нових типи відстрочок - для людей із тимчасовою непридатністю, а також для сімей військових, у яких дитина до 18 років.
У березні в Україні для людей з інвалідністю стали доступні відстрочки, які можна оформити у мобільному додатку "Резерв+".
Також оформити відстрочку можуть батьки, які мають трьох або більше дітей віком до 18 років, якщо діти мають одну матір, батько у шлюбі з матір'ю та зареєстровані в Україні.
Оформити відстрочку можуть й студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають освіту на денній або дуальній формі навчання без перерв.