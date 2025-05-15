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Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом
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Міноборони планує до кінця року зробити всі типи відстрочок доступними у Резерв+

Київ • УНН

 • 1380 перегляди

Міноборони планує до кінця 2025 року перевести в електронний формат всі типи відстрочок від мобілізації. Наразі в Резерв+ вже доступні відстрочки для п’яти категорій громадян.

Міноборони планує до кінця року зробити всі типи відстрочок доступними у Резерв+

У Міноборони  планують зробити електронними всі типи  відстрочки до кінця  2025 року. Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає УНН

П'ять типів відстрочки від призову (вже доступні в "Резерв+" – ред.) Є амбітна ціль Міністерства оборони зробити електронними всі відстрочки до кінця року. 330 тис. користувачів вже мають відстрочки, які вони отримали через Резерв+ 

 - сказала Черногоренко.

 Доповнення

У мобільному додатку "Резерв+" запрацювали два нових типи відстрочок - для людей із тимчасовою непридатністю, а також для сімей військових, у яких дитина до 18 років. 

У березні в Україні для людей з інвалідністю стали доступні відстрочки, які можна оформити у мобільному додатку "Резерв+". 

Також оформити відстрочку можуть батьки, які мають трьох або більше дітей віком до 18 років, якщо діти мають одну матір, батько у шлюбі з матір'ю та зареєстровані в Україні. 

Оформити відстрочку можуть й студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають освіту на денній або дуальній формі навчання без перерв.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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