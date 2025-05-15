Минобороны планирует до конца года сделать все типы отсрочек доступными в Резерв+

В Минобороны планируют сделать электронными все типы отсрочки до конца 2025 года. Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Пять типов отсрочки от призыва (уже доступны в "Резерв+" – ред.) Есть амбициозная цель Министерства обороны сделать электронными все отсрочки до конца года. 330 тыс. пользователей уже имеют отсрочки, которые они получили через Резерв+ - сказала Черногоренко.

Дополнение

В мобильном приложении "Резерв+" заработали два новых типа отсрочек - для людей с временной непригодностью, а также для семей военных, у которых ребенок до 18 лет.

В марте в Украине для людей с инвалидностью стали доступны отсрочки, которые можно оформить в мобильном приложении "Резерв+".

Также оформить отсрочку могут родители, имеющие трех или более детей в возрасте до 18 лет, если дети имеют одну мать, отец в браке с матерью и зарегистрированы в Украине.

Оформить отсрочку могут и студенты, аспиранты и докторанты, получающие образование на дневной или дуальной форме обучения без перерывов.