У "Резерв+" з'явились нові відстрочки для тимчасово непридатних та сімей військових

У мобільному додатку "Резерв+" запрацювали два нових типи відстрочок - для людей із тимчасовою непридатністю, а також для сімей військових, у яких дитина до 18 років. Про це повідомило Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, Міноборони продовжує розширювати кількість відстрочок у "Резерв+", які можна оформити згідно законодавства України.

Для того, щоб подати відстрочку, треба виконати наступні кроки:

натиснути на три крапки на головному екрані застосунку "Резерв+";

вибрати пункт "Подати запит на відстрочку";

вибрати відповідну категорію — згодом надійде сповіщення із результатом.

Також в "Резерв+" оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. Для цього треба оновити застосунок до останньої версії.

Крім того, в "Резерв+" планують додати два сервіси:

відображення групи інвалідності;

відображення причин порушення правил військового обліку.

Якщо раніше у застосунку відображалося лише повідомлення про сам факт порушення, то тепер користувач знатиме, що саме він порушив. Наприклад, не оновив дані або не зʼявився за повісткою.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у мобільному додатку "Резерв+" до 8 травня планували запустити оформлення відстрочки для ще двох категорій. Йдеться про відстрочки для людей із тимчасовою непридатністю, а також для сімей військових, у яких дитина до 18 років.

Також ми повідомляли, що у березні в Україні для людей з інвалідністю стали доступні відстрочки, які можна оформити у мобільному додатку "Резерв+".