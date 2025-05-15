У "Резерв+" з'явились нові відстрочки для тимчасово непридатних та сімей військових
Київ • УНН
У мобільному додатку "Резерв+" стало можливо оформити відстрочку для тимчасово непридатних та сімей військових з дітьми до 18 років. Також обіцяють відображення групи інвалідності та причин порушень.
У мобільному додатку "Резерв+" запрацювали два нових типи відстрочок - для людей із тимчасовою непридатністю, а також для сімей військових, у яких дитина до 18 років. Про це повідомило Міністерство оборони України, передає УНН.
Деталі
За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, Міноборони продовжує розширювати кількість відстрочок у "Резерв+", які можна оформити згідно законодавства України.
Для того, щоб подати відстрочку, треба виконати наступні кроки:
- натиснути на три крапки на головному екрані
застосунку "Резерв+";
- вибрати пункт "Подати запит на відстрочку";
- вибрати відповідну категорію — згодом надійде
сповіщення із результатом.
Також в "Резерв+" оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. Для цього треба оновити застосунок до останньої версії.
Крім того, в "Резерв+" планують додати два сервіси:
- відображення групи інвалідності;
- відображення причин порушення правил військового
обліку.
Якщо раніше у застосунку відображалося лише повідомлення про сам факт порушення, то тепер користувач знатиме, що саме він порушив. Наприклад, не оновив дані або не зʼявився за повісткою.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у мобільному додатку "Резерв+" до 8 травня планували запустити оформлення відстрочки для ще двох категорій. Йдеться про відстрочки для людей із тимчасовою непридатністю, а також для сімей військових, у яких дитина до 18 років.
Також ми повідомляли, що у березні в Україні для людей з інвалідністю стали доступні відстрочки, які можна оформити у мобільному додатку "Резерв+".