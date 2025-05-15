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Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський
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Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський

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У "Резерв+" з'явились нові відстрочки для тимчасово непридатних та сімей військових

Київ • УНН

 • 772 перегляди

У мобільному додатку "Резерв+" стало можливо оформити відстрочку для тимчасово непридатних та сімей військових з дітьми до 18 років. Також обіцяють відображення групи інвалідності та причин порушень.

У "Резерв+" з'явились нові відстрочки для тимчасово непридатних та сімей військових

У мобільному додатку "Резерв+" запрацювали два нових типи відстрочок - для людей із тимчасовою непридатністю, а також для сімей військових, у яких дитина до 18 років. Про це повідомило Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, Міноборони продовжує розширювати кількість відстрочок у "Резерв+", які можна оформити згідно законодавства України.

Для того, щоб подати відстрочку, треба виконати наступні кроки:

  • натиснути на три крапки на головному екрані застосунку "Резерв+";
    • вибрати пункт "Подати запит на відстрочку";
      • вибрати відповідну категорію — згодом надійде сповіщення із результатом.

        Також в "Резерв+" оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. Для цього треба оновити застосунок до останньої версії.

        Крім того, в "Резерв+" планують додати два сервіси:

        • відображення групи інвалідності;
          • відображення причин порушення правил військового обліку.

            Якщо раніше у застосунку відображалося лише повідомлення про сам факт порушення, то тепер користувач знатиме, що саме він порушив. Наприклад, не оновив дані або не зʼявився за повісткою.

            Нагадаємо

            Раніше УНН повідомляв, що у мобільному додатку "Резерв+" до 8 травня планували запустити оформлення відстрочки для ще двох категорій. Йдеться про відстрочки для людей із тимчасовою непридатністю, а також для сімей військових, у яких дитина до 18 років.

            Також ми повідомляли, що у березні в Україні для людей з інвалідністю стали доступні відстрочки, які можна оформити у мобільному додатку "Резерв+".

            Євген Устименко

            Євген Устименко

            СуспільствоВійнаТехнології
            Міністерство оборони України
            Україна
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