В "Резерв+" появились новые отсрочки для временно непригодных и семей военных
Киев • УНН
В мобильном приложении "Резерв+" стало возможно оформить отсрочку для временно непригодных и семей военных с детьми до 18 лет. Также обещают отображение группы инвалидности и причин нарушений.
В мобильном приложении "Резерв+" заработали два новых типа отсрочек - для людей с временной непригодностью, а также для семей военных, у которых ребенок до 18 лет. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, Минобороны продолжает расширять количество отсрочек в "Резерв+", которые можно оформить согласно законодательству Украины.
Для того, чтобы подать отсрочку, надо выполнить следующие шаги:
- нажать на три точки на главном экране
приложения «Резерв+»;
- выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку»;
- выбрать соответствующую категорию — впоследствии поступит
уведомление с результатом.
Также в "Резерв+" обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной. Для этого надо обновить приложение до последней версии.
Кроме того, в "Резерв+" планируют добавить два сервиса:
- отображение группы инвалидности;
- отображение причин нарушения правил воинского
учета.
Если раньше в приложении отображалось только сообщение о самом факте нарушения, то теперь пользователь будет знать, что именно он нарушил. Например, не обновил данные или не явился по повестке.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в мобильном приложении "Резерв+" до 8 мая планировали запустить оформление отсрочки для еще двух категорий. Речь идет об отсрочках для людей с временной непригодностью, а также для семей военных, у которых ребенок до 18 лет.
Также мы сообщали, что в марте в Украине для людей с инвалидностью стали доступны отсрочки, которые можно оформить в мобильном приложении "Резерв+".