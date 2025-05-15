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В "Резерв+" появились новые отсрочки для временно непригодных и семей военных

Киев • УНН

 • 262 просмотра

В мобильном приложении "Резерв+" стало возможно оформить отсрочку для временно непригодных и семей военных с детьми до 18 лет. Также обещают отображение группы инвалидности и причин нарушений.

В "Резерв+" появились новые отсрочки для временно непригодных и семей военных

В мобильном приложении "Резерв+" заработали два новых типа отсрочек - для людей с временной непригодностью, а также для семей военных, у которых ребенок до 18 лет. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, Минобороны продолжает расширять количество отсрочек в "Резерв+", которые можно оформить согласно законодательству Украины.

Для того, чтобы подать отсрочку, надо выполнить следующие шаги:

  • нажать на три точки на главном экране приложения «Резерв+»;
    • выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку»;
      • выбрать соответствующую категорию — впоследствии поступит уведомление с результатом.

        Также в "Резерв+" обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной. Для этого надо обновить приложение до последней версии.

        Кроме того, в "Резерв+" планируют добавить два сервиса:

        • отображение группы инвалидности;
          • отображение причин нарушения правил воинского учета.

            Если раньше в приложении отображалось только сообщение о самом факте нарушения, то теперь пользователь будет знать, что именно он нарушил. Например, не обновил данные или не явился по повестке.

            Напомним

            Ранее УНН сообщал, что в мобильном приложении "Резерв+" до 8 мая планировали запустить оформление отсрочки для еще двух категорий. Речь идет об отсрочках для людей с временной непригодностью, а также для семей военных, у которых ребенок до 18 лет.

            Также мы сообщали, что в марте в Украине для людей с инвалидностью стали доступны отсрочки, которые можно оформить в мобильном приложении "Резерв+".

            Евгений Устименко

            Евгений Устименко

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