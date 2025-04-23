У Міноборони розповіли, коли і які типи відстрочок стануть доступні у "Резерв+"

У мобільному додатку "Резерв+" до 8 травня планують запустити оформлення відстрочки для ще двох категорій. Про це заявила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає УНН.

До 8 травня ми плануємо запустити два нових типи відстрочок. Перша для людей з тимчасовою непрацездатністю до служби на строк від 6 до12 місяців. Друга для тих, в кого чоловік або дружина зараз на службі і є дитина до 18 років - розповіла Черногоренко.

Вона зазначила, що мета Міноборони зробити всі відстрочки онлайн.

У Резерв+ з'явиться можливість оформити 35 видів відстрочки онлайн: коли

Доповнення

У березні в Україні для людей з інвалідністю стали доступні відстрочки, які можна оформити у мобільному додатку "Резерв+".

Відстрочки у застосунку Резерв+ запустили восени минулого року для трьох категорій — люди з інвалідністю із пенсійним посвідченням ПФУ; студенти, аспіранти й докторанти; а також багатодітні батьки, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.