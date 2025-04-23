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MIM-104 Patriot

В Минобороны рассказали, когда и какие типы отсрочек станут доступны в "Резерв+"

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

До 8 мая в мобильном приложении "Резерв+" планируют запустить оформление отсрочки для временно нетрудоспособных и тех, у кого муж/жена на службе и есть ребенок до 18 лет. Минобороны стремится сделать все отсрочки онлайн.

В Минобороны рассказали, когда и какие типы отсрочек станут доступны в "Резерв+"

В мобильном приложении "Резерв+" до 8 мая планируют запустить оформление отсрочки для еще двух категорий.  Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

До 8 мая мы планируем запустить два новых типа отсрочек. Первая для людей с временной нетрудоспособностью к службе на срок от 6 до 12 месяцев. Вторая для тех, у кого муж или жена сейчас на службе и есть ребенок до 18 лет 

- рассказала Черногоренко.

Она отметила, что цель  Минобороны сделать все отсрочки онлайн.

В Резерв+ появится возможность оформить 35 видов отсрочки онлайн: когда28.03.25, 18:10 • 36998 просмотров

Дополнение

В марте в  Украине для людей с инвалидностью стали доступны отсрочки, которые можно оформить в мобильном приложении "Резерв+".

Отсрочки в приложении Резерв+ запустили осенью прошлого года для трех категорий — люди с инвалидностью с пенсионным удостоверением ПФУ; студенты, аспиранты и докторанты; а также многодетные родители, у которых трое детей до 18 лет в общем браке.

Анна Мурашко

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