Ограниченно годные украинцы должны повторно пройти ВВК: полиция принудительно доставит в ТЦК тех, кто не явится

Военнообязанным гражданам, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными к военной службе, необходимо повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Тех, кто до 5 июня не явится на ВВК, полиция разыщет и доставит в ТЦК принудительно, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Кто обязан пройти повторную ВВК

Граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, которые по результатам предварительных медицинских осмотров были признаны ограниченно годными к военной службе.

Лица с инвалидностью любой группы не подлежат повторному прохождению ВВК на основании этого требования.

Механизм прохождения повторной ВВК

Военнообязанные могут самостоятельно получить направление на прохождение ВВК от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Также предусмотрена возможность самостоятельного получения направления на ВВК через электронную систему Резерв+.

С полученным направлением необходимо обратиться в военно-врачебную комиссию, определенную ТЦК и СП. Это может быть ВВК при ТЦК и СП, военном госпитале или другом учреждении здравоохранения. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, военно-учетные документы, медицинскую документацию (при наличии), результаты предварительных медицинских обследований.

Врачи-специалисты проведут повторный медицинский осмотр для определения годности к военной службе по обновленным требованиям. По результатам осмотра будет предоставлено новое заключение ВВК о годности или негодности к военной службе.

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Последствия в случае невыполнения требований закона

В случае невыполнения гражданами обязанности, установленной законом о повторном прохождении медицинского осмотра этой категорией военнообязанных:

ТЦК и СП будут подавать соответствующие обращения в Национальную полицию Украины о совершении военнообязанными административного правонарушения путем электронного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и единой информационной системой Министерства внутренних дел Украины;

работники полиции на основании обращений ТЦК и СП будут осуществлять административные задержания и доставку военнообязанных граждан в ближайшие районные (городские) ТЦК и СП;

доставленные граждане будут привлекаться к административной ответственности и одновременно будут направляться для прохождения медицинского осмотра, в том числе и после определенного законом срока прохождения медицинского осмотра.

Напомним, что нарушение военнообязанными порядка воинского учета в особый период влечет за собой административную ответственность в соответствии со ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Министерство обороны Украины призывает военнообязанных с ограниченной годностью ответственно отнестись к этому требованию и своевременно пройти повторный медицинский осмотр.

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