Забронированные мужчины могут выезжать за границу в отпуск: для кого есть исключения

Забронированные мужчины имеют возможность выезжать за границу в служебную командировку и в отпуск. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, и объяснил для кого действуют исключения, передает УНН.

Возможность есть у тех, кто забронирован пересечь границу на выезд из Украины, как в служебную командировку, так и в отпуск - сказал Демченко.

Демченко пояснил, что в отпуск не могут выехать забронированные граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, если они находятся на определенных должностях госслужбы.

Если от той структуры, где они работают, была предоставлена информация в Государственную пограничную службу о том, что они находятся на соответствующих государственных должностях, то для них пересечение границы возможно только в служебную командировку. Те, кто не находятся на таких (государственных - ред.) должностях, могут пересечь границу и в отпуск с указанием в документах о том, что та структура, за которой забронирован мужчина, предоставляет такую возможность человеку провести отпуск за границей - рассказал Демченко.

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Дополнение

Демченко заявлял, что около 45 тыс. человек – это те, кого удалось задержать во время незаконного пересечения границы, а не все, кто нелегально покинул Украину.

За границей возросло количество украинских мигрантов. С начала 2025 года выехало около 100 тыс. украинцев.