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У прикордонників відреагували на дані про незаконний виїзд з України нібито близько 45 тис. осіб

Київ • УНН

 • 918 перегляди

Речник ДПСУ Демченко заявив, що 45 тис. осіб – це ті, кого затримали при спробі незаконного перетину кордону. Він наголосив, що ДПСУ не контролює повернення громадян з-за кордону.

У прикордонників відреагували на дані про незаконний виїзд з України нібито близько 45 тис. осіб

Близько 45 тис. осіб – це ті кого вийшло затримати під час незаконного перетину кордону, а не усі хто нелегально покинув Україну. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.     

Деталі

Членкиня тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства під час оборони держави Юлія Яцик заявила, що з початку 2022 року затримано майже 30 тис осіб під час спроби незаконного перетину кордону. Незаконно перетнули кордон ще 44 тисяч 900 осіб. 

Проте Демченко пояснив, що майже 45 тис. осіб – це ті кого вдалося затримати, а не усі хто нелегально перетнули кордон.    

Мова йде про показники Державної прикордонної служби по території України. Майже 45 тис. осіб – це показник затримання осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон й були зупинені на "зеленій ділянці" кордону, або ж на контрольних постах, чи блокпостах в прикордонні. Додатково до цієї кількості можна додати затримання порушників в пункті пропуску – це близько 4 тис. осіб, які намагалися на шляхах легального перетину кордону використовуючи підроблені документи або в інший незаконний спосіб перетнути кордон. Ці показники саме за час дії воєнного стану

- розповів Демченко. 

За його словами, в  даному випадку не йде мова про тих осіб, яким вдалося можливо через "зелену ділянку" кордону незаконно перетнути кордон.   

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Такі дані можуть озвучувати виключно суміжні з Україною країни, які затримують громадян України, які незаконно перетнули кордон. Але потрібно розуміти, що ДПСУ активно співпрацює з прикордонниками країн з якими межуємо, країн Європи – Молдовою, для того, щоб спільно протидіяти спробам незаконного перетину кордону

- сказав Демченко.

Також він прокоментував механізми перетин кордону громадянами України. 

Якщо говорити про мехінізми по пунктам пропуску, зокрема наші інспектори чітко керуються нормами законодавства, які регламентують перетин кордону громадянами України на час дії воєнного стану й перевіряють умову виїзду…Тільки на підставі тих документів, які дають право людині на виїзд за межі України, ми забезпечуємо перетин кордону чоловікам на виїзд з України під час дії воєнного стану

- заявив Демченко. 

Окрім того, Демченко наголосив, що на ДПСУ не покладено обовязок  контролювати повернення чи не повернення громадян України з-за кордону.  

Водночас не передбачено на ДПСУ контролювати повернення чи не повернення громадян України з-за кордону на територію нашої держави. Якщо це буде визначено нормативно, якщо буде визначено механізм відносно кого це необхідно застосовувати, то звісно Державна прикордонна служба виконає це, як це буде визначено нам відповідно до норм чинного законодавства України

- пояснив Демченко

Нагадаємо

З початку війни 5 тисяч чоловіків незаконно перетнули кордон. Порушено понад 7 тисяч кримінальних справ, але лише 400 вироків суду.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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