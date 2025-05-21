Демченко разъяснил ситуацию с количеством лиц, незаконно выехавших за границу

Около 45 тыс. человек – это те, кого удалось задержать при незаконном пересечении границы, а не все, кто нелегально покинул Украину. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Член временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства во время обороны государства Юлия Яцик заявила, что с начала 2022 года задержано около 30 тыс человек при попытке незаконного пересечения границы. Незаконно пересекли границу еще 44 тысячи 900 человек.

Однако Демченко пояснил, что около 45 тыс. человек – это те, кого удалось задержать, а не все, кто нелегально пересекли границу.

Речь идет о показателях Государственной пограничной службы по территории Украины. Около 45 тыс. человек – это показатель задержания лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу и были остановлены на "зеленом участке" границы, или на контрольных постах, или блокпостах в приграничье. Дополнительно к этому количеству можно добавить задержание нарушителей в пункте пропуска – это около 4 тыс. человек, пытавшихся на путях легального пересечения границы, используя поддельные документы или иным незаконным способом пересечь границу. Эти показатели именно за время действия военного положения - рассказал Демченко.

По его словам, в данном случае речь не идет о тех лицах, которым удалось, возможно, через "зеленый участок" границы незаконно пересечь границу.

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Такие данные могут озвучивать исключительно смежные с Украиной страны, которые задерживают граждан Украины, незаконно пересекших границу. Но нужно понимать, что ГПСУ активно сотрудничает с пограничниками стран, с которыми граничим, стран Европы – Молдовой, для того чтобы совместно противодействовать попыткам незаконного пересечения границы - сказал Демченко.

Также он прокомментировал механизмы пересечения границы гражданами Украины.

Если говорить о механизмах по пунктам пропуска, в частности, наши инспекторы четко руководствуются нормами законодательства, регламентирующими пересечение границы гражданами Украины на время действия военного положения и проверяют условие выезда… Только на основании тех документов, которые дают право человеку на выезд за пределы Украины, мы обеспечиваем пересечение границы мужчинам на выезд из Украины во время действия военного положения - заявил Демченко.

Кроме того, Демченко подчеркнул, что на ГПСУ не возложена обязанность контролировать возвращение или невозвращение граждан Украины из-за границы.

В то же время не предусмотрено на ГПСУ контролировать возвращение или невозвращение граждан Украины из-за границы на территорию нашего государства. Если это будет определено нормативно, если будет определен механизм относительно кого это необходимо применять, то, конечно, Государственная пограничная служба выполнит это, как это будет определено нам в соответствии с нормами действующего законодательства Украины - объяснил Демченко

Напомним

С начала войны 5 тысяч мужчин незаконно пересекли границу. Возбуждено более 7 тысяч уголовных дел, но всего 400 приговоров суда.