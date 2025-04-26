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Financial Times

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Разоблачен правоохранитель, который за 15 тысяч долларов переправил уклониста лесами в Польшу

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Начальник отдела правоохранительного органа Киевской области подозревается в организации незаконной переправки военнообязанного за границу за 15 тысяч долларов. Ему грозит до 9 лет тюрьмы.

Разоблачен правоохранитель, который за 15 тысяч долларов переправил уклониста лесами в Польшу

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении начальнику одного из отделов правоохранительного органа Киевской области. Он за 15 тысяч долларов США организовал незаконную переправку военнообязанного через государственную границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Отмечается, что чиновник "работал" в сговоре с сообщниками. Он гарантировал жителю Киева выезд в Польшу через Волынскую область. Клиента на автомобиле довезли до одного из отелей вблизи границы, а оттуда – на мотоциклах через леса до места пересечения вне официальных пунктов пропуска. Однако польские правоохранители задержали беглеца и вернули в Украину, где была оперативно установлена личность организатора.

Он подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины, (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет

- говорится в заметке ГБР.

Следствие продолжается, устанавливаются сообщники подозреваемого и другие возможные факты переправки уклонистов через границу.

Процессуальное руководство осуществляет Волынская областная прокуратура.

Напомним

Правоохранители задержали 31-летнего мужчину, организовавшего нелегальную переправку военнообязанных в Румынию. У подозреваемого обнаружили арсенал оружия, боеприпасы и поддельные документы.

Динамики к увеличению попыток незаконного пересечения границы не фиксируется – Демченко20.04.25, 14:02 • 3755 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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