Динамики к увеличению попыток незаконного пересечения границы не фиксируется – Демченко

Большинство попыток незаконного пересечения границы происходит вне пунктов пропуска, но динамики к увеличению количества желающих не фиксируется. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Увеличение попыток незаконного пересечения границы именно через пункты пропуска мы не фиксируем. Но нарушители, как правило на этих направлениях прибегают к подделкам документов или фальсификации условий своего выезда - сказал Демченко.

Он также отметил, что есть случаи, когда люди прячутся в конструктивных особенностях транспортных средств, или выбирают более оригинальные способы, как, например, прятаться в масле.

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"Большинство попыток незаконного пересечения границы все же происходит вне пунктов пропуска, но динамики к увеличению количества желающих, которые пытаются незаконно пересечь границу, мы не фиксируем. В то же время такие попытки вне пунктов пропуска ежедневные", - рассказал Демченко.

По его словам, большинство попыток незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска фиксируются на границе с Румынией, на втором месте – это участок границы с Молдовой.

"Меньше по зеленому участку границы фиксируется попыток в направлении Словакии и Венгрии, а меньше всего – это участок границы с Польшей", - сказал Демченко.

Дополнение

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