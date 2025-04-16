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Financial Times

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The Guardian

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На Одещині ухилянти на гідроскутері перекинулись при спробі перетнути кордон

Київ • УНН

 • 3438 перегляди

На Одещині прикордонники затримали чоловіків на гідроскутері, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою. Організатор схеми з Прикарпаття отримав 7,5 тис. доларів.

На Одещині ухилянти на гідроскутері перекинулись при спробі перетнути кордон

На Одещині чоловіки на гідроскутері перекинулися під час спроби незаконного перетинання кордону. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Держприкордонслужби Україні (ДПСУ).

Деталі

Зазначається, що прикордонники Подільського загону зірвали спробу незаконного перетинання кордону: чоловіків затримали просто посеред Кучурганського лиману, на гідроскутері. Маршрут пролягав до сусідньої Молдови.

У ДПСУ розповіли, що схему організував 38-річний уродженець Одещини, який нині проживає в Івано-Франківській області. Саме він через телеграм-канал знайшов своїх двох клієнтів.

Охочі незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону наперед сплатили йому по 7,5 тис. доларів. За цю суму організатор знайшов гідроскутер та спосіб доставки його до води. Ділок безпосередньо був за кермом та мав намір також залишитись на території суміжної країни

- йдеться у поівдомленні.

На Одещині правоохоронниця за 25 тис. доларів допомагала ухилянтам виїхати за кордон01.04.25, 05:39 • 15541 перегляд

Вказується, що під час руху через лиман плавзасіб перекинувся і всі троє опинилися у воді.

З огляду на низьку температуру, така подорож могла обернутися трагедією. На щастя, усіх мандрівників прикордонникам вдалося витягти з водойми

- відзвітували в ДПСУ.

Там додали, що відносно організатора направлено повідомлення до Нацполіції по факту вчинення злочину, передбаченого ст. 332 КК України. Щодо двох пасажирів, мешканців Одеської та Київської областей, складено протоколи про вчинення ними адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скеровані до суду.

Нагадаємо

Минулого тижня на Івано-Франківщині працівники ДБР разом з Національною поліцією затримали працівника лісництва та мешканця прикордоння за спробу незаконного переправлення ухилянтів за кордон за 5 тисяч доларів. Їм загрожує до 9 років в'язниці.

В Україні заблокували понад 10 каналів переправлення ухилянтів за кордон - поліція11.04.25, 12:18 • 10491 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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