На Одещині ухилянти на гідроскутері перекинулись при спробі перетнути кордон

На Одещині чоловіки на гідроскутері перекинулися під час спроби незаконного перетинання кордону. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Держприкордонслужби Україні (ДПСУ).

Зазначається, що прикордонники Подільського загону зірвали спробу незаконного перетинання кордону: чоловіків затримали просто посеред Кучурганського лиману, на гідроскутері. Маршрут пролягав до сусідньої Молдови.

У ДПСУ розповіли, що схему організував 38-річний уродженець Одещини, який нині проживає в Івано-Франківській області. Саме він через телеграм-канал знайшов своїх двох клієнтів.

Охочі незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону наперед сплатили йому по 7,5 тис. доларів. За цю суму організатор знайшов гідроскутер та спосіб доставки його до води. Ділок безпосередньо був за кермом та мав намір також залишитись на території суміжної країни

На Одещині правоохоронниця за 25 тис. доларів допомагала ухилянтам виїхати за кордон

Вказується, що під час руху через лиман плавзасіб перекинувся і всі троє опинилися у воді.

З огляду на низьку температуру, така подорож могла обернутися трагедією. На щастя, усіх мандрівників прикордонникам вдалося витягти з водойми