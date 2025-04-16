На Одещині ухилянти на гідроскутері перекинулись при спробі перетнути кордон
Київ • УНН
На Одещині прикордонники затримали чоловіків на гідроскутері, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою. Організатор схеми з Прикарпаття отримав 7,5 тис. доларів.
На Одещині чоловіки на гідроскутері перекинулися під час спроби незаконного перетинання кордону. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Держприкордонслужби Україні (ДПСУ).
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Зазначається, що прикордонники Подільського загону зірвали спробу незаконного перетинання кордону: чоловіків затримали просто посеред Кучурганського лиману, на гідроскутері. Маршрут пролягав до сусідньої Молдови.
У ДПСУ розповіли, що схему організував 38-річний уродженець Одещини, який нині проживає в Івано-Франківській області. Саме він через телеграм-канал знайшов своїх двох клієнтів.
Охочі незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону наперед сплатили йому по 7,5 тис. доларів. За цю суму організатор знайшов гідроскутер та спосіб доставки його до води. Ділок безпосередньо був за кермом та мав намір також залишитись на території суміжної країни
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Вказується, що під час руху через лиман плавзасіб перекинувся і всі троє опинилися у воді.
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Там додали, що відносно організатора направлено повідомлення до Нацполіції по факту вчинення злочину, передбаченого ст. 332 КК України. Щодо двох пасажирів, мешканців Одеської та Київської областей, складено протоколи про вчинення ними адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скеровані до суду.
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