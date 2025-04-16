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В Одесской области уклонисты на гидроскутере перевернулись при попытке пересечь границу

Киев • УНН

 • 3504 просмотра

В Одесской области пограничники задержали мужчин на гидроскутере, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой. Организатор схемы из Прикарпатья получил 7,5 тыс. долларов.

В Одесской области уклонисты на гидроскутере перевернулись при попытке пересечь границу

В Одесской области мужчины на гидроскутере перевернулись при попытке незаконного пересечения границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

Детали

Отмечается, что пограничники Подольского отряда сорвали попытку незаконного пересечения границы: мужчин задержали прямо посреди Кучурганского лимана, на гидроскутере. Маршрут пролегал в соседнюю Молдову.

В ГПСУ рассказали, что схему организовал 38-летний уроженец Одесской области, который сейчас проживает в Ивано-Франковской области. Именно он через телеграм-канал нашел своих двух клиентов.

Желающие незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы заранее заплатили ему по 7,5 тыс. долларов. За эту сумму организатор нашел гидроскутер и способ доставки его к воде. Делок непосредственно был за рулем и намеревался также остаться на территории сопредельной страны

- говорится в сообщении.

В Одесской области правоохранительница за 25 тыс. долларов помогала уклонистам выехать за границу01.04.25, 05:39 • 15541 просмотр

Указывается, что во время движения через лиман плавсредство перевернулось и все трое оказались в воде.

Учитывая низкую температуру, такое путешествие могло обернуться трагедией. К счастью, всех путешественников пограничникам удалось вытащить из водоема

- отчитались в ГПСУ.

Там добавили, что в отношении организатора направлено сообщение в Нацполицию по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины. В отношении двух пассажиров, жителей Одесской и Киевской областей, составлены протоколы о совершении ими административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд.

Напомним

На прошлой неделе в Ивано-Франковской области сотрудники ГБР вместе с Национальной полицией задержали работника лесничества и жителя приграничья за попытку незаконной переправки уклонистов за границу за 5 тысяч долларов. Им грозит до 9 лет тюрьмы.

В Украине заблокировали более 10 каналов переправки уклонистов за границу - полиция 11.04.25, 12:18 • 10491 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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