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Динаміки до збільшення спроб незаконного перетину кордону не фіксується – Демченко

Київ • УНН

 • 558 перегляди

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що більшість спроб незаконного перетину кордону відбувається поза пунктами пропуску, але зростання їх кількості не фіксується. Найбільше таких спроб на кордонах з Румунією та Молдовою.

Динаміки до збільшення спроб незаконного перетину кордону не фіксується – Демченко

Більшість спроб незаконного перетину кордону відбуваються поза межами пунктів пропуску, але динаміки до збільшення кількості охочих не фіксується. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Збільшення спроб незаконного перетину кордону саме через пункти пропуску ми не фіксуємо. Але порушники, як правило на цих напрямках вдаються до підробок документів або фальшування умов свого виїзду

- сказав Демченко.

Він також зазначив, що є випадки, коли люди ховаються  в конструктивних особливостях транспортних засобів, або обирають більш оригінальні способи, як, наприклад, ховатися в олії.

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"Більшість спроб незаконного перетину кордону все ж таки відбуваються поза межами пунктів пропуску, але динаміки до збільшення кількості охочих, які намагаються незаконно перетнути кордон, ми не фіксуємо. Водночас такі спроби поза межами пунктів пропуску щоденні", - розповів Демченко.

За його словами, більшість спроб незаконного перетину кордону поза межами пунктів пропуску фіксуються на кордоні з Румунією, на другому місці – це відтинок кордону з Молдовою.

"Менше по зеленій ділянці кордону фіксується спроб у напрямку Словаччини та Угорщини, а найменше – це відтинок кордону з Польщею", - сказав Демченко.

Доповнення

На Одещині чоловіки на гідроскутері перекинулися під час спроби незаконного перетинання кордону.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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