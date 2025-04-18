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Екстремальний перетин кордону: чоловік спробував у цистерні з олією незаконно виїхати з України

Київ • УНН

 • 7692 перегляди

На Буковині затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон з Молдовою, сховавшись у цистерні з олією вантажівки. Його затримали на пункті пропуску «Мамалига».

Екстремальний перетин кордону: чоловік спробував у цистерні з олією незаконно виїхати з України

Чоловік намагався перетнути кордон з Молдовою, сховавшись у цистерні з олією, що була прикріплена до вантажного автомобіля.

Передає УНН із посиланням на Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області.

Деталі

На Буковині викрито незвичну схему незаконного переправлення чоловіків призивного віку за кордон. Затримано жителя Одеської області, який намагався виїхати у Молдову сховавшись у цистерні з олією.

Співробітники поліції встановили, що 40-річний житель сусідньої держави за гроші погодився доправити 42-річного одесита  до Республіки Молдова.

Він спеціально обладнав місце для розміщення "туриста" у цистерні вантажівки з олією. 

Фігуранта на території контрольно-пропускного пункту "Мамалига".

Під час огляду автомобіля прикордонний наряд виявив, що на люку одного з відсіків цистерни, зроблені спеціальні кріплення, на яких підвішений чоловік. Прикордонники Чернівецького загону з’ясували, що в такий спосіб намагався незаконно виїхати в Молдову громадянин України 1982 року народження, житель Одеської області. 

- ідеться у дописі ДПСУ.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Дністровської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332. Ідеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 242 тисячі гривень.

Підозрюваному загрожує до 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Нагадаємо

Володимира Прокопіва, якого відсторонили від обов’язків, підозрюють в організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи. У жовтні 2024 року він вже потрапляв у корупційний скандал.

ДБР викрило 120 посадовців на незаконному переправленні через кордон 08.01.25, 11:19 • 20986 переглядiв

Ігор Тележніков

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