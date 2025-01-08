ДБР викрило 120 посадовців на незаконному переправленні через кордон
Київ • УНН
У 2024 році ДБР розслідувало 287 справ щодо незаконного переправлення чоловіків за кордон. Повідомлено про підозру 120 посадовцям, вилучено хабарів на 11,4 млн грн.
Протягом 2024 року Державне бюро розслідувань розслідувало 287 кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконним переправленням за кордон військовозобов’язаних чоловіків.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.
Деталі
У рамках кримінальних справ було повідомлено про підозру 120 посадовцям, а до суду передали 61 обвинувальний акт.
Серед фігурантів найчастіше згадувалися працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК), медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), лікарі та правоохоронці.
Сума задокументованих хабарів у цих справах перевищила 11,4 млн грн, а майно підозрюваних вартістю майже 11 млн грн було арештоване.
Насправді суми набагато більші та будуть встановлюватися під час слідства
Там додали, що для організації виїзду чоловіків зловмисники підробляли медичні діагнози, оформлювали їх як волонтерів чи водіїв гуманітарних вантажів, знімали з військового обліку через фіктивні кримінальні справи або забезпечували нелегальний перетин кордону поза пунктами пропуску.
Деякі схеми включали фіктивні шлюби з особами з інвалідністю.
Нагадаємо
На Буковині засудили організатора втечі призовників. Понад 50 людей загинули при спробі незаконно перетнути кордон з початку воєнного стану.