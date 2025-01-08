7 років за ґратами: на Буковині засудили організатора втечі призовників

Жителя Чернівецького району засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла, за незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що за публічного обвинувачення прокурорів Дністровської окружної прокуратури суд визнав винним 28-річного жителя Чернівецького району у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Чоловіка засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла, та забороною обіймати певні посади строком на один рік

Прокурори довели, що під час дії воєнного стану засуджений за гроші організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку до Молдови.

Встановлено, що за 6500 євро з особи він організував незаконне переправлення за кордон для трьох чоловіків призовного віку – жителів Чернівецької, Тернопільської та Харківської областей віком від 25 до 27 років