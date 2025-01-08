7 років за ґратами: на Буковині засудили організатора втечі призовників

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Житель Чернівецького району отримав 7 років в'язниці за спробу переправлення трьох призовників до Молдови. Чоловіків виявили у багажному відсіку мікроавтобуса під час спроби перетину кордону.

Жителя Чернівецького району засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла, за незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що за публічного обвинувачення прокурорів Дністровської окружної прокуратури суд визнав винним 28-річного жителя Чернівецького району у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Чоловіка засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла, та забороною обіймати певні посади строком на один рік

- йдеться у повідомленні.

Прокурори довели, що під час дії воєнного стану засуджений за гроші організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку до Молдови.

Встановлено, що за 6500 євро з особи він організував незаконне переправлення за кордон для трьох чоловіків призовного віку – жителів Чернівецької, Тернопільської та Харківської областей віком від 25 до 27 років

- повідомляють у прокуратурі. 

Втім, втекти з України їм не вдалося. У квітні минулого року правоохоронці викрили їх у багажному відсіку мікроавтобуса, який прямував до українсько-молдовського кордону.

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У прокуратурі зазначили, що обвинувачений свою вину не визнав, але прокурори надали достатньо доказів, які підтвердили його причетність до злочину.

До набрання вироком чинності засуджений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, який організував нелегальне переправлення військовозобов'язаних до Румунії. У підозрюваного виявили арсенал зброї, боєприпаси та підроблені документи.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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