7 лет за решеткой: на Буковине осудили организатора побега призывников

Жителя Черновицкого района приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья, за незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Отмечается, что при публичном обвинении прокуроров Днестровской окружной прокуратуры суд признал виновным 28-летнего жителя Черновицкого района в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья, и запретом занимать определенные должности сроком на один год - говорится в сообщении.

Прокуроры доказали, что во время действия военного положения осужденный за деньги организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста в Молдову.

Установлено, что за 6500 евро с человека он организовал незаконную переправку за границу для трех мужчин призывного возраста - жителей Черновицкой, Тернопольской и Харьковской областей в возрасте от 25 до 27 лет - сообщают в прокуратуре.

Впрочем, сбежать из Украины им не удалось. В апреле прошлого года правоохранители разоблачили их в багажном отсеке микроавтобуса, который направлялся к украинско-молдавской границе.

В прокуратуре отметили, что обвиняемый свою вину не признал, но прокуроры предоставили достаточно доказательств, которые подтвердили его причастность к преступлению.

До вступления приговора в силу осужденный будет находиться под стражей.

Напомним

Правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который организовал нелегальную переправку военнообязанных в Румынию. У подозреваемого обнаружили арсенал оружия, боеприпасы и поддельные документы.