7 лет за решеткой: на Буковине осудили организатора побега призывников

ukenru
Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 68877 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 115447 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 120004 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
 • 119893 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 121653 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 169857 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 236268 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 483519 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 339907 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 454781 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне планируют вывезти в рф 5 тысяч школьников с ВОТ Луганщины - ЦНС

россияне планируют вывезти в рф 5 тысяч школьников с ВОТ Луганщины - ЦНС

 • 18812 просмотра
Омбудсман отреагировал на видео со Львова, где якобы работники ТЦК избили мужчину

Омбудсман отреагировал на видео со Львова, где якобы работники ТЦК избили мужчину

 • 19134 просмотра
Трамп заявил, что война россии в Украине может "обостриться"

Трамп заявил, что война россии в Украине может "обостриться"

 • 28556 просмотра
"Не думаю, что будет уместно": Трамп высказался о возможности встречи с путиным до инаугурации

"Не думаю, что будет уместно": Трамп высказался о возможности встречи с путиным до инаугурации

 • 26591 просмотра
Уже не 24 часа, а 6 месяцев: Трамп озвучил новый срок, за который надеется закончить войну

Уже не 24 часа, а 6 месяцев: Трамп озвучил новый срок, за который надеется закончить войну

 • 19095 просмотра
публикации
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 131528 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 136439 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 146935 просмотра
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 219303 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 483519 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

 • 106475 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись после двух лет брака

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись после двух лет брака

 • 104126 просмотра
«Тут и не откажешь": Леся Никитюк выходит замуж

«Тут и не откажешь": Леся Никитюк выходит замуж

 • 109247 просмотра
Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

 • 107905 просмотра
Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

 • 101784 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

7 лет за решеткой: на Буковине осудили организатора побега призывников

7 лет за решеткой: на Буковине осудили организатора побега призывников

Киев  •  УНН

 • 566 просмотра

Read in English

Житель Черновицкого района получил 7 лет тюрьмы за попытку переправки трех призывников в Молдову. Мужчин обнаружили в багажном отсеке микроавтобуса при попытке пересечения границы.

Жителя Черновицкого района приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья, за незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Отмечается, что при публичном обвинении прокуроров Днестровской окружной прокуратуры суд признал виновным 28-летнего жителя Черновицкого района в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья, и запретом занимать определенные должности сроком на один год

- говорится в сообщении.

Прокуроры доказали, что во время действия военного положения осужденный за деньги организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста в Молдову.

Установлено, что за 6500 евро с человека он организовал незаконную переправку за границу для трех мужчин призывного возраста - жителей Черновицкой, Тернопольской и Харьковской областей в возрасте от 25 до 27 лет

- сообщают в прокуратуре. 

Впрочем, сбежать из Украины им не удалось. В апреле прошлого года правоохранители разоблачили их в багажном отсеке микроавтобуса, который направлялся к украинско-молдавской границе.

Image

В прокуратуре отметили, что обвиняемый свою вину не признал, но прокуроры предоставили достаточно доказательств, которые подтвердили его причастность к преступлению.

До вступления приговора в силу осужденный будет находиться под стражей.

Напомним

Правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который организовал нелегальную переправку военнообязанных в Румынию. У подозреваемого обнаружили арсенал оружия, боеприпасы и поддельные документы.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКриминал и ЧП
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
kharkivХарьков