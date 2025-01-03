Понад 50 людей загинули при спробі незаконно перетнути кордон з початку воєнного стану - прикордонники

З початку введення на території України воєнного стану понад 50 осіб загинуло при спробі незаконно перетнути кордон, половина з них - у 2024 році. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає УНН.

Статистика загалом за час дії воєнного стану - це трішки більше ніж 50 осіб, які загинули, намагаючись подолати зокрема і річку Тиса. Фактично половина з них - це протягом 2024 року - сказав Демченко.

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Прикордонники затримали двох чоловіків, які під видом залізничників намагалися потрапити до Словаччини, переодягнувшись в спецодяг зі світловідбиваючими жилетами.