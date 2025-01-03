Более 50 человек погибли при попытке незаконно пересечь границу с начала военного положения - пограничники

ukenru
Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 100760 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 157547 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 143978 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 147801 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 121246 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 117327 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 132137 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 161985 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев
 • 162181 просмотра

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше
 • 180344 просмотра

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
После окончания военного положения ждать годы относительно выборов не нужно - Зеленский

После окончания военного положения ждать годы относительно выборов не нужно - Зеленский

 • 56140 просмотра
С марта оккупанты на ВОТ будут считать "мигрантами" украинцев, которые не обменяли паспорт на российский - ЦНС

С марта оккупанты на ВОТ будут считать "мигрантами" украинцев, которые не обменяли паспорт на российский - ЦНС

 • 57761 просмотра
рф в очередной раз атакуют регионы Украины ударными беспилотниками

рф в очередной раз атакуют регионы Украины ударными беспилотниками

 • 50599 просмотра
Коллаж от Зеленского стоимостью 2,400 тысяч долларов: семья Байденов обнародовала декларацию подарков

Коллаж от Зеленского стоимостью 2,400 тысяч долларов: семья Байденов обнародовала декларацию подарков

03:33 • 89834 просмотра
Еще плюс 1080 российских оккупантов и 14 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1080 российских оккупантов и 14 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага

05:43 • 45572 просмотра
публикации
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

 • 109887 просмотра
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

 • 157569 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 180852 просмотра
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 277399 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 224913 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС

Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС

 • 70553 просмотра
OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

 • 93265 просмотра
Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

 • 100451 просмотра
Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

 • 100977 просмотра
Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

 • 111679 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Более 50 человек погибли при попытке незаконно пересечь границу с начала военного положения - пограничники

Более 50 человек погибли при попытке незаконно пересечь границу с начала военного положения - пограничники

Киев  •  УНН

 • 8338 просмотра

Read in English

С начала военного положения в Украине более 50 человек погибли при попытке нелегально пересечь границу. Половина смертей пришлась на 2024 год, в частности - при попытке преодолеть реку Тиса.

С начала введения на территории Украины военного положения более 50 человек погибло при попытке незаконно пересечь границу, половина из них - в 2024 году. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.

Статистика в целом за время действия военного положения - это чуть больше 50 человек, которые погибли, пытаясь преодолеть в том числе и реку Тиса. Фактически половина из них - это в течение 2024 года

- сказал Демченко.

Напомним

Пограничники задержали двух мужчин, которые под видом железнодорожников пытались попасть в Словакию, переодевшись в спецодежду со светоотражающими жилетами.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
slovakiyaСловакия
ukrainaУкраина