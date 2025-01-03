Более 50 человек погибли при попытке незаконно пересечь границу с начала военного положения - пограничники
Киев • УНН
С начала военного положения в Украине более 50 человек погибли при попытке нелегально пересечь границу. Половина смертей пришлась на 2024 год, в частности - при попытке преодолеть реку Тиса.
С начала введения на территории Украины военного положения более 50 человек погибло при попытке незаконно пересечь границу, половина из них - в 2024 году. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.
Статистика в целом за время действия военного положения - это чуть больше 50 человек, которые погибли, пытаясь преодолеть в том числе и реку Тиса. Фактически половина из них - это в течение 2024 года
Напомним
Пограничники задержали двух мужчин, которые под видом железнодорожников пытались попасть в Словакию, переодевшись в спецодежду со светоотражающими жилетами.