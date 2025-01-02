Під видом залізничників намагалися потрапити до Словаччини: прикордонники затримали порушників
Київ • УНН
На Закарпатті затримали двох чоловіків, які переодягнулись у спецодяг залізничників та намагались нелегально потрапити до Словаччини. Порушників та їхніх провідників затримали біля прикордонного паркану.
Прикордонники затримали двох чоловіків, які під видом залізничників намагалися потрапити до Словаччини, переодягнувшись в спецодяг зі світловідбиваючими жилетами.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає УНН.
Деталі
Як повідомили в ДПСУ, прикордонники викрили двох чоловіків, які одягнули спецодяг зі світловідбиваючими жилетами та мовчки прямували колією до кордону, маючи при собі кирку з лопатою, щоб не викликати підозри.
Такий шлях залізницею для них організували переправники. Після прибуття до прикордонного міста Великий Березний, далі порушники вирушили в напрямку лісу, вдаючи, що перевіряють стан рейок. Однак, план провалився: біля загороджувального паркану "залізничників" затримали прикордонники, а пізніше – й їхніх провідників
Порушників притягнули до адміністративної відповідальності, а переправників взяли під варту. Триває слідство.
Нагадаємо
На Закарпатті прикордонники затримали шістьох ухилянтів, які намагалися перетнути угорський кордон. Переправник отримав з кожного чоловіка щонайменше 15 тис. доларів.