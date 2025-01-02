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Під видом залізничників намагалися потрапити до Словаччини: прикордонники затримали порушників

Під видом залізничників намагалися потрапити до Словаччини: прикордонники затримали порушників

Київ • УНН

 • 24064 перегляди

На Закарпатті затримали двох чоловіків, які переодягнулись у спецодяг залізничників та намагались нелегально потрапити до Словаччини. Порушників та їхніх провідників затримали біля прикордонного паркану.

Прикордонники затримали двох чоловіків, які під видом залізничників намагалися потрапити до Словаччини, переодягнувшись в спецодяг зі світловідбиваючими жилетами.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в ДПСУ, прикордонники викрили двох чоловіків, які одягнули спецодяг зі світловідбиваючими жилетами та мовчки прямували колією до кордону, маючи при собі кирку з лопатою, щоб не викликати підозри.

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Такий шлях залізницею для них організували переправники. Після прибуття до прикордонного міста Великий Березний, далі порушники вирушили в напрямку лісу, вдаючи, що перевіряють стан рейок. Однак, план провалився: біля загороджувального паркану "залізничників" затримали прикордонники, а пізніше – й їхніх провідників

 - зазначили в ДПСУ.
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Порушників притягнули до адміністративної відповідальності, а переправників взяли під варту. Триває слідство.

Нагадаємо

На Закарпатті прикордонники затримали шістьох ухилянтів, які намагалися перетнути угорський кордон. Переправник отримав з кожного чоловіка щонайменше 15 тис. доларів. 

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
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