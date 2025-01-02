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Под видом железнодорожников пытались попасть в Словакию: пограничники задержали нарушителей

Под видом железнодорожников пытались попасть в Словакию: пограничники задержали нарушителей

Киев  •  УНН

 • 6764 просмотра

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На Закарпатье задержали двух мужчин, которые переоделись в спецодежду железнодорожников и пытались нелегально попасть в Словакию. Нарушителей и их проводников задержали возле пограничного забора.

Пограничники задержали двух мужчин, которые под видом железнодорожников пытались попасть в Словакию, переодевшись в спецодежду со светоотражающими жилетами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ГПСУ, пограничники разоблачили двух мужчин, которые надели спецодежду со светоотражающими жилетами и молча шли по пути к границе, имея при себе кирку с лопатой, чтобы не вызвать подозрения.

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Такой путь по железной дороге для них организовали переправщики. По прибытии в пограничный город Великий Березный, далее нарушители отправились в направлении леса, делая вид, что проверяют состояние рельсов. Однако, план провалился: у заградительного забора «железнодорожников» задержали пограничники, а позже - и их проводников

 - отметили в ГПСУ.
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Нарушителей привлекли к административной ответственности, а переправщиков взяли под стражу. Продолжается следствие.

Напомним,

На Закарпатье пограничники задержали шестерых уклонистов, которые пытались пересечь венгерскую границу. Переправщик получил с каждого мужчины не менее 15 тыс. долларов. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
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