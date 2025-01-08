ГБР разоблачило 120 должностных лиц за незаконную переправку через границу

В течение 2024 года Государственное бюро расследований расследовало 287 уголовных производств, связанных с незаконной переправкой за границу военнообязанных мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

Детали

В рамках уголовных дел было сообщено о подозрении 120 должностным лицам, а в суд передали 61 обвинительный акт.

Среди фигурантов чаще всего упоминались работники территориальных центров комплектования (ТЦК), медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), врачи и правоохранители.

Сумма задокументированных взяток по этим делам превысила 11,4 млн грн, а имущество подозреваемых стоимостью почти 11 млн грн было арестовано.

На самом деле суммы гораздо больше и будут устанавливаться во время следствия