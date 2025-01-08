ГБР разоблачило 120 должностных лиц за незаконную переправку через границу
Киев • УНН
В 2024 году ГБР расследовало 287 дел о незаконной переправке мужчин за границу. Сообщено о подозрении 120 должностным лицам, изъято взяток на 11,4 млн грн.
В течение 2024 года Государственное бюро расследований расследовало 287 уголовных производств, связанных с незаконной переправкой за границу военнообязанных мужчин.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
Детали
В рамках уголовных дел было сообщено о подозрении 120 должностным лицам, а в суд передали 61 обвинительный акт.
Среди фигурантов чаще всего упоминались работники территориальных центров комплектования (ТЦК), медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), врачи и правоохранители.
Сумма задокументированных взяток по этим делам превысила 11,4 млн грн, а имущество подозреваемых стоимостью почти 11 млн грн было арестовано.
На самом деле суммы гораздо больше и будут устанавливаться во время следствия
Там добавили, что для организации выезда мужчин злоумышленники подделывали медицинские диагнозы, оформляли их как волонтеров или водителей гуманитарных грузов, снимали с воинского учета через фиктивные уголовные дела или обеспечивали нелегальное пересечение границы вне пунктов пропуска.
Некоторые схемы включали фиктивные браки с лицами с инвалидностью.
Напомним,
На Буковине осудили организатора побега призывников. Более 50 человек погибли при попытке незаконно пересечь границу с начала военного положения.