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ГБР разоблачило 120 должностных лиц за незаконную переправку через границу

ГБР разоблачило 120 должностных лиц за незаконную переправку через границу

Киев  •  УНН

 • 7114 просмотра

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В 2024 году ГБР расследовало 287 дел о незаконной переправке мужчин за границу. Сообщено о подозрении 120 должностным лицам, изъято взяток на 11,4 млн грн.

В течение 2024 года Государственное бюро расследований расследовало 287 уголовных производств, связанных с незаконной переправкой за границу военнообязанных мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН

Детали

В рамках уголовных дел было сообщено о подозрении 120 должностным лицам, а в суд передали 61 обвинительный акт.

Среди фигурантов чаще всего упоминались работники территориальных центров комплектования (ТЦК), медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), врачи и правоохранители.

Сумма задокументированных взяток по этим делам превысила 11,4 млн грн, а имущество подозреваемых стоимостью почти 11 млн грн было арестовано.

На самом деле суммы гораздо больше и будут устанавливаться во время следствия

- сообщили в ГБР.

Там добавили, что для организации выезда мужчин злоумышленники подделывали медицинские диагнозы, оформляли их как волонтеров или водителей гуманитарных грузов, снимали с воинского учета через фиктивные уголовные дела или обеспечивали нелегальное пересечение границы вне пунктов пропуска.

Некоторые схемы включали фиктивные браки с лицами с инвалидностью.

Напомним,

На Буковине осудили организатора побега призывников. Более 50 человек погибли при попытке незаконно пересечь границу с начала военного положения. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Криминал и ЧП
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