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СБУ і Нацполіція вручили підозру заступнику Кличка Прокопіву - джерела

Київ • УНН

 • 4008 перегляди

Володимира Прокопіва, якого відсторонили від обов’язків, підозрюють в організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи. У жовтні 2024 року він вже потрапляв у корупційний скандал.

СБУ і Нацполіція вручили підозру заступнику Кличка Прокопіву - джерела

Заступнику голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву, якого відсторонили від виконання обов’язків, повідомили про підозру. Про це журналісту УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

Сьогодні зранку СБУ та Нацпол вручили підозру заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву. Його підозрюють в організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи

- повідомили джерела.

Деталі

Співрозмовник нагадав, що у жовтні 2024 року Прокопів вже потрапляв у корупційний скандал. Тоді журналісти знайшли у його родини велику кількість об’єктів комерційної та житлової нерухомості, походження якої викликає багато запитань.

Очікуються деталі від правоохоронців.

Доповнення

У жовтні 2024 року Віталій Кличко заявив про відсторонення свого заступника Володимира Прокопіва від обов'язків після розслідування журналістів.

Тоді в розслідуванні Bihus.Info зазначалося, що родичі Володимира Прокопіва придбали численні об'єкти нерухомості за час його роботи в Київраді та КМДА. Придбання включають квартири, офіси та комерційні приміщення в престижних районах столиці.

21 жовтня Bihus.Info випустив другу частину розслідування, у якій вказується, що двоє друзів заступника голови КМДА Володимира Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше належали місту.

22 жовтня 2024 року Прокопів, якого відсторонили від обов'язків заступника голови КМДА після розслідування журналістів, заявив, що написав заяву на звільнення.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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