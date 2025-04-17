СБУ і Нацполіція вручили підозру заступнику Кличка Прокопіву - джерела

Заступнику голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву, якого відсторонили від виконання обов’язків, повідомили про підозру. Про це журналісту УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

Сьогодні зранку СБУ та Нацпол вручили підозру заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву. Його підозрюють в організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи - повідомили джерела.

Деталі

Співрозмовник нагадав, що у жовтні 2024 року Прокопів вже потрапляв у корупційний скандал. Тоді журналісти знайшли у його родини велику кількість об’єктів комерційної та житлової нерухомості, походження якої викликає багато запитань.

Очікуються деталі від правоохоронців.

Доповнення

У жовтні 2024 року Віталій Кличко заявив про відсторонення свого заступника Володимира Прокопіва від обов'язків після розслідування журналістів.

Тоді в розслідуванні Bihus.Info зазначалося, що родичі Володимира Прокопіва придбали численні об'єкти нерухомості за час його роботи в Київраді та КМДА. Придбання включають квартири, офіси та комерційні приміщення в престижних районах столиці.

21 жовтня Bihus.Info випустив другу частину розслідування, у якій вказується, що двоє друзів заступника голови КМДА Володимира Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше належали місту.

22 жовтня 2024 року Прокопів, якого відсторонили від обов'язків заступника голови КМДА після розслідування журналістів, заявив, що написав заяву на звільнення.