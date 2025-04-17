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СБУ и Нацполиция вручили подозрение заместителю Кличко Прокопиву - источники

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Владимира Прокопива, которого отстранили от обязанностей, подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу. В октябре 2024 года он уже попадал в коррупционный скандал.

СБУ и Нацполиция вручили подозрение заместителю Кличко Прокопиву - источники

Заместителю председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимиру Прокопиву, которого отстранили от исполнения обязанностей, сообщили о подозрении. Об этом журналисту УНН сообщили источники в правоохранительных органах.

Сегодня утром СБУ и Нацпол вручили подозрение заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву. Его подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу

- сообщили источники.

Детали

Собеседник напомнил, что в октябре 2024 года Прокопив уже попадал в коррупционный скандал. Тогда журналисты нашли у его семьи большое количество объектов коммерческой и жилой недвижимости, происхождение которой вызывает много вопросов.

Ожидаются детали от правоохранителей.

Дополнение

В октябре 2024 года Виталий Кличко заявил об отстранении своего заместителя Владимира Прокопива от обязанностей после расследования журналистов.

Тогда в расследовании Bihus.Info отмечалось, что родственники Владимира Прокопива приобрели многочисленные объекты недвижимости за время его работы в Киевраде и КГГА. Приобретения включают квартиры, офисы и коммерческие помещения в престижных районах столицы.

21 октября Bihus.Info выпустил вторую часть расследования, в которой указывается, что двое друзей заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива через частные компании получили в собственность не менее шести объектов недвижимости, которые ранее принадлежали городу.

22 октября 2024 года Прокопив, которого отстранили от обязанностей заместителя председателя КГГА после расследования журналистов, заявил, что написал заявление на увольнение.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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