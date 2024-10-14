Купували квартири та офіси: родичі заступника Кличка накопичили чимало нерухомості у Києві - ЗМІ

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 8092 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 19003 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 35087 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 49228 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 83526 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67358 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79457 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94192 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87450 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180209 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
56%
Популярнi новини

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 11757 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 11156 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 6254 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 7828 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 5416 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 35087 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180209 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335884 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 269703 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380052 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 242 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2742 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 49228 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18724 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23845 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Купували квартири та офіси: родичі заступника Кличка накопичили чимало нерухомості у Києві - ЗМІ

Київ • УНН

 • 25207 перегляди

Розслідування виявило, що родичі Володимира Прокопіва, заступника мера Києва, придбали численні об'єкти нерухомості за час його роботи в Київраді та КМДА. Придбання включають квартири, офіси та комерційні приміщення в престижних районах столиці.

Купували квартири та офіси: родичі заступника Кличка накопичили чимало нерухомості у Києві - ЗМІ

Родичі заступника мера Києва Віталія Кличка - Володимира Прокопіва - зібрали цілий банк комерційної та житлової нерухомості за роки його роботи в Київраді та КМДА. Про це йдеться першій частині розслідування Bihus.Info, передає УНН.

Деталі

Видання нагадує, Володимир Прокопів – депутат Київради з 2014 року, очільник фракції "Європейська Солідарність". Півтора роки очолював земельну комісію (2014-2015), також був секретарем міської ради (2015-2019), а пізніше став одним із заступників Віталія Кличка (з 2021). В міську раду Прокопів прийшов з бізнесу, також багато років був помічником народних депутатів, в т.ч. Петра Порошенка. Відтак до владних кіл він потрапив небідною людиною: родина мала будинок і квартиру в столиці, нові автівки, кошти на рахунках і т.д. Але саме за 10 років Прокопіва на топ-посадах активи чиновника і близьких йому людей по кількості і по якості зробили космічний ривок.

"Першу партію нерухомості в столиці скупив тесть Прокопіва – Андрій Штурмай. В 2015 році на нього оформили компанію ТОВ "ВП СЕРВІС", а на компанію менш, ніж за рік – квартиру та офіси загалом на близько 600 кв.м. в різних районах: ЖК Зелений острів на Сирці, ЖК Паркова Вежа на Виноградарі, а також в новобудові на Лівому березі. Пізніше, в 2020 році, компанія також придбала 150 кв.м. в ЖК Тетріс Холл в центрі. При цьому в період, коли на тестя оформили компанію, він не мав іншого бізнесу – натомість, за даними джерел редакції, він отримував копійчану зарплатню в АТ "Іванофранківськгаз". Зі слів самого Прокопіва, тесть уже багато років працює закордоном "найманим працівником" в будівельній сфері. Що саме робить, заступник Кличка уточнювати не захотів, але визнав, що бізнесу закордоном тесть не має", - йдеться у розслідування.

За даними ЗМІ, пізніше теща Прокопіва – Стелла Штурмай – стала власницею приватного будинку в КМ "Нова Ходосівка". Його площа – близько 190 кв.м., а орієнтовна ринкова вартість станом на дату покупки – від 180 тис дол. Разом з тим, за даними джерел редакції, доходи тещі за останні 10 років – не просто неспівмірні, а в 10 разів менші. Її остання відома посада – заступник з навчально-виробничої роботи у художньому училищі №3 Івано-Франківська. Там вона працювала до 2018 року із зарплатнею не вище 20 тисяч гривень на місяць.

Окрім того, видання зауважує, що нерухомістю володіє дружина Прокопіва – Віра. На неї особисто оформлене величезне комерційне приміщення в ЖК Теремки. Їх вона придбала в 2021 році, 600 квадратів обійшлися їй в 13 млн грн. Також Віра Прокопів проінвестувала трикімнатну квартиру в ЖК Хеппі Хаус. Влітку 2022 року вона заплатила за неї близко 2 млн грн, хоча на той час забудовнк продавав квартири в цьому ЖК вдвічі дорожче.

"Окрім того на дружину зареєстроване ТОВ "ВП ГРУП". На другий день повномасштабного вторгнення компанія вклалася в будівництво ЖК Сігнечер, нині найдорожчого комплексу в усій столиці. Йдеться про однокімнатну квартиру площею 70 кв.м. На той час ЖК ще був недобудований, тож офіційно – фірма перекупила права у попереднього інвестора. Він, зі слів Прокопіва,виїжджав закордон і дуже просив викупити об’єкт. Ним виявився друг Прокопіва – Андрій Стеценко. Його дружина працює в секретаріаті Київради і згідно з її деклараціями, доходи Стеценка неспівмірні з інвестиціями, які на нього оформлювалися. Навіть при тому, що оформлювалися по заниженій в рази ціні. Так за квартиру в ЖК Сігнечер він в 2019 році заплатив 1,4 млн грн, хоча на той час забудовник продавав однокімнатні мінімум за 6 мільйонів. Відтак є сумнів, що Стеценко від початку був справжнім інвестором", - йдеться у розслідуванні.

Найсвіжіша покупка, як повідомляють розслідувачі, це ще одне комерційне приміщення на 70 кв.м. у ЖК Метрополь, також в центрі міста. Його компанія Віра Прокопів придбала навесні цього року, зі слів заступника Кличка – за 3 млн грн. Тобто менш ніж по 1 тис дол/квадрат, хоча нині комерційний метр в цьому ЖК продають по ціні від 2 тис дол. Сам Прокопів переконує, що є експертом в нерухомості та просто вміє правильно торгуватися, зазначається у матеріалі.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

КиївНерухомість
Київська міська рада
Віталій Кличко
Івано-Франківськ
Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72