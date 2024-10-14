Купували квартири та офіси: родичі заступника Кличка накопичили чимало нерухомості у Києві - ЗМІ

Родичі заступника мера Києва Віталія Кличка - Володимира Прокопіва - зібрали цілий банк комерційної та житлової нерухомості за роки його роботи в Київраді та КМДА. Про це йдеться першій частині розслідування Bihus.Info, передає УНН.

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Видання нагадує, Володимир Прокопів – депутат Київради з 2014 року, очільник фракції "Європейська Солідарність". Півтора роки очолював земельну комісію (2014-2015), також був секретарем міської ради (2015-2019), а пізніше став одним із заступників Віталія Кличка (з 2021). В міську раду Прокопів прийшов з бізнесу, також багато років був помічником народних депутатів, в т.ч. Петра Порошенка. Відтак до владних кіл він потрапив небідною людиною: родина мала будинок і квартиру в столиці, нові автівки, кошти на рахунках і т.д. Але саме за 10 років Прокопіва на топ-посадах активи чиновника і близьких йому людей по кількості і по якості зробили космічний ривок.

"Першу партію нерухомості в столиці скупив тесть Прокопіва – Андрій Штурмай. В 2015 році на нього оформили компанію ТОВ "ВП СЕРВІС", а на компанію менш, ніж за рік – квартиру та офіси загалом на близько 600 кв.м. в різних районах: ЖК Зелений острів на Сирці, ЖК Паркова Вежа на Виноградарі, а також в новобудові на Лівому березі. Пізніше, в 2020 році, компанія також придбала 150 кв.м. в ЖК Тетріс Холл в центрі. При цьому в період, коли на тестя оформили компанію, він не мав іншого бізнесу – натомість, за даними джерел редакції, він отримував копійчану зарплатню в АТ "Іванофранківськгаз". Зі слів самого Прокопіва, тесть уже багато років працює закордоном "найманим працівником" в будівельній сфері. Що саме робить, заступник Кличка уточнювати не захотів, але визнав, що бізнесу закордоном тесть не має", - йдеться у розслідування.

За даними ЗМІ, пізніше теща Прокопіва – Стелла Штурмай – стала власницею приватного будинку в КМ "Нова Ходосівка". Його площа – близько 190 кв.м., а орієнтовна ринкова вартість станом на дату покупки – від 180 тис дол. Разом з тим, за даними джерел редакції, доходи тещі за останні 10 років – не просто неспівмірні, а в 10 разів менші. Її остання відома посада – заступник з навчально-виробничої роботи у художньому училищі №3 Івано-Франківська. Там вона працювала до 2018 року із зарплатнею не вище 20 тисяч гривень на місяць.

Окрім того, видання зауважує, що нерухомістю володіє дружина Прокопіва – Віра. На неї особисто оформлене величезне комерційне приміщення в ЖК Теремки. Їх вона придбала в 2021 році, 600 квадратів обійшлися їй в 13 млн грн. Також Віра Прокопів проінвестувала трикімнатну квартиру в ЖК Хеппі Хаус. Влітку 2022 року вона заплатила за неї близко 2 млн грн, хоча на той час забудовнк продавав квартири в цьому ЖК вдвічі дорожче.

"Окрім того на дружину зареєстроване ТОВ "ВП ГРУП". На другий день повномасштабного вторгнення компанія вклалася в будівництво ЖК Сігнечер, нині найдорожчого комплексу в усій столиці. Йдеться про однокімнатну квартиру площею 70 кв.м. На той час ЖК ще був недобудований, тож офіційно – фірма перекупила права у попереднього інвестора. Він, зі слів Прокопіва,виїжджав закордон і дуже просив викупити об’єкт. Ним виявився друг Прокопіва – Андрій Стеценко. Його дружина працює в секретаріаті Київради і згідно з її деклараціями, доходи Стеценка неспівмірні з інвестиціями, які на нього оформлювалися. Навіть при тому, що оформлювалися по заниженій в рази ціні. Так за квартиру в ЖК Сігнечер він в 2019 році заплатив 1,4 млн грн, хоча на той час забудовник продавав однокімнатні мінімум за 6 мільйонів. Відтак є сумнів, що Стеценко від початку був справжнім інвестором", - йдеться у розслідуванні.

Найсвіжіша покупка, як повідомляють розслідувачі, це ще одне комерційне приміщення на 70 кв.м. у ЖК Метрополь, також в центрі міста. Його компанія Віра Прокопів придбала навесні цього року, зі слів заступника Кличка – за 3 млн грн. Тобто менш ніж по 1 тис дол/квадрат, хоча нині комерційний метр в цьому ЖК продають по ціні від 2 тис дол. Сам Прокопів переконує, що є експертом в нерухомості та просто вміє правильно торгуватися, зазначається у матеріалі.