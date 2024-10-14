Покупали квартиры и офисы: родственники заместителя Кличко накопили немало недвижимости в Киеве - СМИ

Родственники заместителя мэра Киева Виталия Кличко - Владимира Прокопива - собрали целый банк коммерческой и жилой недвижимости за годы его работы в Киевсовете и КГГА. Об этом говорится первой части расследования Bihus.Info, передает УНН.

Детали

Издание напоминает, Владимир Прокопив - депутат Киевсовета с 2014 года, глава фракции "Европейская Солидарность". Полтора года возглавлял земельную комиссию (2014-2015), также был секретарем городского совета (2015-2019), а позже стал одним из заместителей Виталия Кличко (с 2021). В городской совет Прокопив пришел из бизнеса, также много лет был помощником народных депутатов, в т.ч. Петра Порошенко. Поэтому во властные круги он попал небедным человеком: семья имела дом и квартиру в столице, новые машины, средства на счетах и т.д. Но именно за 10 лет Прокопива на топ-должностях активы чиновника и близких ему людей по количеству и по качеству сделали космический рывок.

"Первую партию недвижимости в столице скупил тесть Прокопива - Андрей Штурмай. В 2015 году на него оформили компанию ООО "ВП СЕРВИС", а на компанию менее, чем за год - квартиру и офисы в целом на около 600 кв.м. в разных районах: ЖК Зеленый остров на Сырце, ЖК Парковая Башня на Виноградаре, а также в новостройке на Левом берегу. Позже, в 2020 году, компания также приобрела 150 кв.м. в ЖК Тетрис Холл в центре. При этом в период, когда на тестя оформили компанию, он не имел другого бизнеса - зато, по данным источников редакции, он получал копеечную зарплату в АО "Иванофранковскгаз". По словам самого Прокопива, тесть уже много лет работает заграницей "наемным работником" в строительной сфере. Что именно делает, заместитель Кличко уточнять не захотел, но признал, что бизнеса за рубежом тесть не имеет", - говорится в расследовании.

По данным СМИ, позже теща Прокопива - Стелла Штурмай - стала владелицей частного дома в КГ "Новая Ходосовка". Его площадь - около 190 кв.м., а ориентировочная рыночная стоимость по состоянию на дату покупки - от 180 тыс. долл. Вместе с тем, по данным источников редакции, доходы тещи за последние 10 лет - не просто несоизмеримы, а в 10 раз меньше. Ее последняя известная должность - заместитель по учебно-производственной работе в художественном училище №3 Ивано-Франковска. Там она работала до 2018 года с зарплатой не выше 20 тысяч гривен в месяц.

Кроме того, издание отмечает, что недвижимостью владеет жена Прокопива - Вера. На нее лично оформлено огромное коммерческое помещение в ЖК Теремки. Их она приобрела в 2021 году, 600 квадратов обошлись ей в 13 млн грн. Также Вера Прокопив проинвестировала трехкомнатную квартиру в ЖК Хеппи Хаус. Летом 2022 года она заплатила за нее около 2 млн грн, хотя на то время застройщик продавал квартиры в этом ЖК вдвое дороже.

"Кроме того, на жену зарегистрировано ООО "ВП ГРУП". На второй день полномасштабного вторжения компания вложилась в строительство ЖК Сигнечер, ныне самого дорогого комплекса во всей столице. Речь идет об однокомнатной квартире площадью 70 кв.м. В то время ЖК еще был недостроен, поэтому официально - фирма перекупила права у предыдущего инвестора. Он, по словам Прокопива, выезжал за границу и очень просил выкупить объект. Им оказался друг Прокопива - Андрей Стеценко. Его жена работает в секретариате Киевсовета и согласно ее декларациям, доходы Стеценко несоизмеримы с инвестициями, которые на него оформлялись. Даже при том, что оформлялись по заниженной в разы цене. Так за квартиру в ЖК Сигнечер он в 2019 году заплатил 1,4 млн грн, хотя в то время застройщик продавал однокомнатные минимум за 6 миллионов. Поэтому есть сомнение, что Стеценко изначально был настоящим инвестором", - говорится в расследовании.

Самая свежая покупка, как сообщают расследователи, это еще одно коммерческое помещение на 70 кв.м. в ЖК Метрополь, также в центре города. Его компания Вера Прокопив приобрела весной этого года, по словам заместителя Кличко - за 3 млн грн. То есть менее чем по 1 тыс. долл/квадрат, хотя сейчас коммерческий метр в этом ЖК продают по цене от 2 тыс. долл. Сам Прокопив утверждает, что является экспертом в недвижимости и просто умеет правильно торговаться, отмечается в материале.