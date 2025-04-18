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Экстремальное пересечение границы: мужчина попытался в цистерне с маслом незаконно выехать из Украины

Киев • УНН

 • 2948 просмотра

На Буковине задержали мужчину, который пытался пересечь границу с Молдовой, спрятавшись в цистерне с маслом грузовика. Его задержали на пункте пропуска «Мамалыга».

Экстремальное пересечение границы: мужчина попытался в цистерне с маслом незаконно выехать из Украины

Мужчина пытался пересечь границу с Молдовой, спрятавшись в цистерне с маслом, которая была прикреплена к грузовому автомобилю.

Передает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области.

Детали

В Буковине разоблачена необычная схема незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Задержан житель Одесской области, который пытался выехать в Молдову спрятавшись в цистерне с маслом.

Сотрудники полиции установили, что 40-летний житель соседнего государства за деньги согласился доставить 42-летнего одессита в Республику Молдова.

Он специально оборудовал место для размещения "туриста" в цистерне грузовика с маслом. 

Фигурант на территории контрольно-пропускного пункта "Мамалыга".

Во время осмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил, что на люке одного из отсеков цистерны сделаны специальные крепления, на которых подвешен мужчина. Пограничники Черновицкого отряда выяснили, что таким образом пытался незаконно выехать в Молдову гражданин Украины 1982 года рождения, житель Одесской области. 

- говорится в заметке ГПСУ.

Следователи полиции под процессуальным руководством Днестровской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332. Речь идет о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

По ходатайству полицейских суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 242 тысяч гривен.

Подозреваемому грозит до 7 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Напомним

, которого отстранили от обязанностей, подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу. В октябре 2024 года он уже попадал в коррупционный скандал.

ГБР разоблачило 120 должностных лиц за незаконную переправку через границу08.01.25, 11:19 • 20986 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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