Викрито правоохоронця, який за 15 тисяч доларів переправив ухилянта лісами до Польщі

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику одного з відділів правоохоронного органу Київщини. Він за 15 тисяч доларів США організував незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон. Про це інформує УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

Зазначається, що посадовець "працював" у змові зі спільниками. Він гарантував мешканцю Києва виїзд до Польщі через Волинську область. Клієнта на автомобілі довезли до одного з готелів поблизу кордону, а звідти – на мотоциклах через ліси до місця перетину поза офіційними пунктами пропуску. Проте польські правоохоронці затримали втікача та повернули до України, де була оперативно встановлена особа організатора.

Він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років - йдеться у дописі ДБР.

Слідство триває, встановлюються спільники підозрюваного та інші можливі факти переправлення ухилянтів через кордон.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

Нагадаємо

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