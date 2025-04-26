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Викрито правоохоронця, який за 15 тисяч доларів переправив ухилянта лісами до Польщі

Київ • УНН

 • 660 перегляди

Начальника відділу правоохоронного органу Київщини підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного за кордон за 15 тисяч доларів. Йому загрожує до 9 років тюрми.

Викрито правоохоронця, який за 15 тисяч доларів переправив ухилянта лісами до Польщі

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику одного з відділів правоохоронного органу Київщини. Він за 15 тисяч доларів США організував незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон. Про це інформує УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

Зазначається, що посадовець "працював" у змові зі спільниками. Він гарантував мешканцю Києва виїзд до Польщі через Волинську область. Клієнта на автомобілі довезли до одного з готелів поблизу кордону, а звідти – на мотоциклах через ліси до місця перетину поза офіційними пунктами пропуску. Проте польські правоохоронці затримали втікача та повернули до України, де була оперативно встановлена особа організатора.

Він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років

- йдеться у дописі ДБР.

Слідство триває, встановлюються спільники підозрюваного та інші можливі факти переправлення ухилянтів через кордон.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, який організував нелегальне переправлення військовозобов'язаних до Румунії. У підозрюваного виявили арсенал зброї, боєприпаси та підроблені документи.

Динаміки до збільшення спроб незаконного перетину кордону не фіксується – Демченко20.04.25, 14:02 • 3755 переглядiв

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