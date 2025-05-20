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5 тисяч чоловіків незаконно виїхали за кордон через недосконалу правову базу – ТСК ВР

Київ • УНН

 • 178 перегляди

З початку війни 5 тисяч чоловіків незаконно перетнули кордон. Порушено понад 7 тисяч кримінальних справ, але лише 400 вироків суду.

5 тисяч чоловіків незаконно виїхали за кордон через недосконалу правову базу – ТСК ВР

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, за кордон незаконно виїхали 5 тисяч чоловіків. Стосовно незаконного перетину кордону порушено понад 7 тисяч кримінальних справ, проте реальних вироків суду більше ніж 400. Таку статистику щодо незаконного перетину українського кордону чоловіками, озвучену під час засідання Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України (ТСК), опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook народна депутатка IX скликання, юрист Юлія Яцик, повідомляє УНН.

Деталі

За інформацією Юлії Яцик, на засіданні ТСК за участю представників Держприкордонслужби, заступника голови Нацполіції Андрія Нєбитова, заступника Генерального прокурора Ігоря Мустеца, заступника Міністра розвитку громад і територій Сергія Деркача, заступника Голови СБУ Сергія Андрущенко, надані факти затримань чоловіків під час нелегального перетину кордону.

За даними ДПС, з початку 2022 року затримано майже 30 тис осіб під час спроби незаконного перетину кордону. Незаконно перетнули кордон ще 44 тисяч 900 осіб. Органами досудового розслідування порушено понад 7 тисяч кримінальних справ, пов’язаних з незаконним перетином кордону, проте реальних вироків суду трохи більше ніж 400

- повідомила Яцик.

Уточнення

Як зазначили учасники засідання ТСК, чоловіки намагалися перетнути державний кордон, використовуючи: підроблені документи про зняття з військового обліку; довідки ВЛК про непридатність до військової служби, про статус багатодітних батьків, чи рішення судів про наявність на утриманні дітей; документи про статус здобувача вищої освіти, лікування чи реабілітацію за кордоном; паспорти іноземних держав.

Також зафіксовані випадки перетинання лінії зіткнення з подальшим виїздом за кордон через тимчасово окуповану територію і рф, та виїзд через систему "Шлях" (як водія, який здійснює перевезення медичних та гуманітарних вантажів або водія з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів).

Траплялися і спроби виїзду за кордон на підставі листів державних та правоохоронних органів до Державної прикордонної служби з клопотаннями щодо сприяння військовозобовʼязаним особам у перетині державного кордону.

Проблематика

Юлія Яцик також окреслила визначені на засіданні ТСК проблеми контролю нелегального перетину кордону:

  • відсутність правових підстав для перевірки документів прикордонниками;
    • немає чіткого переліку документів, які прикордонники повинні вимагати у особи під час перетину кордону (зараз, в кожному конкретному випадку рішення приймається особисто, виходячи з загальних норм та логіки);
      • в електронній системі прикордонників не зберігаються копії (скани) документів, які є підставою для перетину особою державного кордону, тому перевірити законність такого перетину неможливо;
        • прикордонники не ведуть контроль за поверненням особи, яка виїхала у встановлений строк, що призводить до непоодиноких випадків неповернення спортсменів, держслужбовців та ін. осіб, а також до несвоєчасного повідомлення про такі факти правоохоронних органів;
          • листи ГУР, ВЦА, держорганів мають безконтрольний та корупційний характер (ТСК витребувало інформацію з цього приводу для перевірки).

            Як зазначили учасники засіданні ТСК, всі окреслені проблеми стосовно належного контролю перетину кордону потребують підвищеної уваги органів законодавчої та виконавчої влади.  

            Довідка

            Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України (ТСК) – колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється із числа народних депутатів України для підготовки і попереднього розгляду питань, згідно зі статтею 89 Конституції України.

            В Україні розширили список пунктів пропуску через кордон для транспорту16.05.25, 19:58 • 6226 переглядiв

            Андрій Кулик

            Андрій Кулик

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