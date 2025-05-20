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5 тысяч мужчин незаконно выехали за границу из-за несовершенной правовой базы – ВСК ВР

Киев • УНН

 • 150 просмотра

С начала войны 5 тысяч мужчин незаконно пересекли границу. Возбуждено более 7 тысяч уголовных дел, но всего 400 приговоров суда.

5 тысяч мужчин незаконно выехали за границу из-за несовершенной правовой базы – ВСК ВР

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину, за границу незаконно выехали 5 тысяч мужчин. Относительно незаконного пересечения границы возбуждено более 7 тысяч уголовных дел, однако реальных приговоров суда более 400. Такую статистику относительно незаконного пересечения украинской границы мужчинами, озвученную во время заседания Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины (ВСК), опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook народный депутат IX созыва, юрист Юлия Яцик, сообщает УНН.

Детали

По информации Юлии Яцик, на заседании ВСК с участием представителей Госпогранслужбы, заместителя председателя Нацполиции Андрея Небитова, заместителя Генерального прокурора Игоря Мустеца, заместителя Министра развития общин и территорий Сергея Деркача, заместителя Председателя СБУ Сергея Андрущенко, предоставлены факты задержаний мужчин во время нелегального пересечения границы.

По данным ГПС, с начала 2022 года задержано почти 30 тыс человек при попытке незаконного пересечения границы. Незаконно пересекли границу еще 44 тысяч 900 человек. Органами досудебного расследования возбуждено более 7 тысяч уголовных дел, связанных с незаконным пересечением границы, однако реальных приговоров суда чуть больше 400

- сообщила Яцик.

Уточнение

Как отметили участники заседания ВСК, мужчины пытались пересечь государственную границу, используя: поддельные документы о снятии с воинского учета; справки ВВК о непригодности к военной службе, о статусе многодетных родителей, или решения судов о наличии на содержании детей; документы о статусе соискателя высшего образования, лечения или реабилитацию за рубежом; паспорта иностранных государств.

Также зафиксированы случаи пересечения линии столкновения с последующим выездом за границу через временно оккупированную территорию и рф, и выезд через систему "Шлях" (как водителя, осуществляющего перевозки медицинских и гуманитарных грузов или водителя по международным перевозкам грузов и пассажиров).

Встречались и попытки выезда за границу на основании писем государственных и правоохранительных органов в Государственную пограничную службу с ходатайствами о содействии военнообязанным лицам в пересечении государственной границы.

Проблематика

Юлия Яцик также очертила определенные на заседании ВСК проблемы контроля нелегального пересечения границы:

  • отсутствие правовых оснований для проверки документов пограничниками;
    • нет четкого перечня документов, которые пограничники должны требовать у лица при пересечении границы (сейчас, в каждом конкретном случае решение принимается лично, исходя из общих норм и логики);
      • в электронной системе пограничников не хранятся копии (сканы) документов, которые являются основанием для пересечения лицом государственного границы, поэтому проверить законность такого пересечения невозможно;
        • пограничники не ведут контроль за возвращением лица, которое выехало в установленный срок, что приводит к нередким случаям невозвращения спортсменов, госслужащих и др. лиц, а также к несвоевременному уведомлению о таких фактах правоохранительных органов;
          • письма ГУР, ВГА, госорганов имеют бесконтрольный и коррупционный характер (ВСК истребовало информацию по этому поводу для проверки).

            Как отметили участники заседания ВСК, все очерченные проблемы относительно надлежащего контроля пересечения границы требуют повышенного внимания органов законодательной и исполнительной власти.  

            Справка

            Временная специальная комиссия Верховной Рады Украины (ВСК) – коллегиальный временный орган Верховной Рады Украины, который образуется из числа народных депутатов Украины для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, согласно статье 89 Конституции Украины.

            В Украине расширили список пунктов пропуска через границу для транспорта16.05.25, 19:58 • 6226 просмотров

            Андрей Кулик

            Андрей Кулик

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