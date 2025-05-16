В Украине расширили список пунктов пропуска через границу для транспорта
Киев • УНН
Правительство дополнило перечень пунктов пропуска через границу для автомобильного, железнодорожного, паромного, воздушного и речного сообщения. Изменения внесены в постановление КМУ №435.
Правительство дополнило перечень пунктов пропуска через границу для автомобильного, железнодорожного, паромного, воздушного и речного сообщения, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
Изменения, по его словам, внесены в правительственное постановление №435 относительно перечня пунктов пропуска через государственную границу, в которых осуществляется перемещение товаров через таможенную границу Украины.
В частности, по его словам, дополнено название постановления и название перечня словами "и транспортных средств коммерческого назначения".
Дополнен перечень пунктов пропуска через государственную границу Украины пунктами пропуска для автомобильного сообщения – Угринов, Грушев, Нижанковичи, Великая Паладь, Красноильск, Дьяковцы, Бронница; для железнодорожного сообщения – Серпневое 1; для паромного сообщения – Орловка; для воздушного сообщения – Житомир, Озерное, Полтава; для речного сообщения – Киевский речной порт
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