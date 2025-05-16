В Украине расширили список пунктов пропуска через границу для транспорта

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф
15:59 • 31901 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

15:31 • 35220 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

13:30 • 32939 просмотра

На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

Эксклюзив
13:06 • 46465 просмотра

Почему новое регулирование фармрынка в Украине может привести к дефициту лекарств и развитию теневого рынка - мнение эксперта (ВИДЕО)

11:56 • 46681 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

16 мая, 09:33 • 97076 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

16 мая, 08:56 • 70768 просмотра

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

16 мая, 08:43 • 62849 просмотра

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"

15 мая, 15:19 • 160024 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 171831 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.8м/с
89%
748мм
Популярные новости

Томми Ли разошелся со своей четвертой женой Бриттани Фурлан - СМИ

16 мая, 07:26 • 100063 просмотра

В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД

16 мая, 07:49 • 104649 просмотра

Переговоры с россиянами в Стамбуле: что известно по состоянию на 11:00

16 мая, 08:01 • 39362 просмотра

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

16 мая, 09:08 • 79348 просмотра

Sunday Times обновил рейтинг самых богатых в Британии: лидерство за Гопи Хиндуджа, а Дуа Липа - самая молодая обладательница состояния

13:03 • 21840 просмотра
публикации

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

15:59 • 31919 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

15:31 • 35233 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 272564 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 263289 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 324669 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Рустем Умєров

Хакан Фидан

Фридрих Мерц

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Турция

Стамбул

Германия

Реклама
УНН Lite

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

17:05 • 1188 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16:22 • 8696 просмотра

Культового актера Тима Карри, который борется с последствиями инсульта, заметили на редкой прогулке в коляске

14:52 • 14642 просмотра

Sunday Times обновил рейтинг самых богатых в Британии: лидерство за Гопи Хиндуджа, а Дуа Липа - самая молодая обладательница состояния

13:03 • 22135 просмотра

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

16 мая, 09:08 • 79628 просмотра
Актуальное

Северный поток

Телеграмма

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

Боинг 747

В Украине расширили список пунктов пропуска через границу для транспорта

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Правительство дополнило перечень пунктов пропуска через границу для автомобильного, железнодорожного, паромного, воздушного и речного сообщения. Изменения внесены в постановление КМУ №435.

В Украине расширили список пунктов пропуска через границу для транспорта

Правительство дополнило перечень пунктов пропуска через границу для автомобильного, железнодорожного, паромного, воздушного и речного сообщения, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Изменения, по его словам, внесены в правительственное постановление №435 относительно перечня пунктов пропуска через государственную границу, в которых осуществляется перемещение товаров через таможенную границу Украины.

В частности, по его словам, дополнено название постановления и название перечня словами "и транспортных средств коммерческого назначения".

Дополнен перечень пунктов пропуска через государственную границу Украины пунктами пропуска для автомобильного сообщения – Угринов, Грушев, Нижанковичи, Великая Паладь, Красноильск, Дьяковцы, Бронница; для железнодорожного сообщения – Серпневое 1; для паромного сообщения – Орловка; для воздушного сообщения – Житомир, Озерное, Полтава; для речного сообщения – Киевский речной порт

- написал Мельничук.

Украина откроет новый пункт пропуска на границе с Венгрией: что известно21.03.25, 12:02 • 11879 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаполитика
Украина
Киев
Brent
$65.39
Bitcoin
$104,151.30
S&P 500
$5,936.53
Tesla
$347.43
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,192.56
Ethereum
$2,586.52